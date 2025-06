Guns N' Roses fará cinco shows no Brasil em outubro e novembro deste ano

A lendária banda de hard rock Guns N' Roses anuncia, nesta sexta-feira (6/6), cinco shows no Brasil em outubro e novembro . A turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" passa por Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília.

O grupo é composto pelo vocalista e pianista Axl Rose, o guitarrista Slash, o baixista Duff McKagan e, agora, Isaac Carpenter na bateria. Com mais de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify, é uma das bandas de rock mais influentes desde seu primeiro hit, "Sweet Child O' Mine", de 1988.

Serão quatro shows em outubro - dia 21 na Arena Opus, em São José, perto de Florianópolis; dia 25 no Allianz Parque, em São Paulo; dia 28 na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba; e dia 31 na Arena Pantanal, em Cuiabá. A última apresentação será 2 de novembro, em Brasília, na Arena BRB.

Em Florianópolis, a venda geral começa às 10h da quinta (12), no site Uhu. Em Curitiba, às 10h da terça (10), na Bilheteria Digital, e quinta na bilheteria física.

Em Cuiabá, os ingressos estarão disponíveis na Bilheteria Digital às 9h de terça e, na bilheteria física, a partir das 10h de 17 de junho. Em São Paulo, começa na quinta às 10h, no Eventim e, presencialmente, a partir das 11h do mesmo dia. Já em Brasília, ocorre a partir da terça às 10h, também no Eventim.

A pré-venda exclusiva para membros do fã clube começa nesta segunda-feira (9) -na plataforma Eventim, nas cidades de São Paulo e Brasília; na Uhu, para Florianópolis; e na Bilheteria Digital em Curitiba e Cuiabá.

Para clientes Allianz Seguros em São Paulo, também haverá uma pré-venda, de terça a quinta.

Além de shows no Brasil, a turnê de Guns N' Roses também se apresenta em outros países da América Latina, como Costa Rica, El Salvador, Colômbia, Chile, Argentina, Peru e México.

O primeiro disco do grupo, de 1987, "Appetite for Destruction", é o 11° álbum mais vendido na história dos Estados Unidos. Mais recentemente, a turnê mundial "Not In This Lifetime", que ocorreu entre 2016 e 2019 e veio ao Brasil em 2018, é a quarta mais lucrativa de todos os tempos.