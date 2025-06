‘O agente secreto’ vai concorrer com outro filme brasileiro em festival

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O diretor Kleber Mendonça Filho comemorou que o seu novo filme “O agente secreto”, estrelado por Wagner Moura, vai ser o segundo representante brasileiro no Festival de Cinema de Sidney, na Austrália, na próxima semana. Ao todo serão 10 participantes na premiação.

"Uma coisa muito bonita nessa edição da competição é que desses dez filmes do mundo inteiro, que é uma seleção super extensa para muito pouco filme, ‘O agente secreto’ está em competição com “O último azul”, do Gabriel Mascaro. Então, dois dos dez filmes são de Pernambuco", destacou Kleber Mendonça Filho. De acordo com o diretor, o novo longa vai participar de 20 mostras de cinema pelo mundo.

“O agente secreto” foi destaque no Festival de Cannes e conquistou quatro premiações no evento: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho); Melhor Ator (Wagner Moura); o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema), que reúne jornalistas de mais de 50 países; e o “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai). Além disso, o filme teve 100% de aprovação da crítica especializada no site Rotten Tomatoes.

O filme se passa em Recife (PE), em 1977. O thriller político narra a história de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta à cidade em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O elenco tem nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, entre outros artistas. A produção é assinada por Emilie Lesclaux, e é uma coprodução com a CinemaScópio (Brasil), MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha), e conta com distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes. Internacionalmente, será lançado pela NEON (EUA e Canadá) e pela MUBI (Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina, exceto Brasil).

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho Voltar Próximo

"O agente secreto" chega aos cinemas brasileiros em 6 de novembro. Antes do lançamento oficial, o filme de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, vai ser apresentado em sessões especiais e antecipadas em setembro e outubro.