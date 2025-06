Festa Portuguesa celebra 15ª edição com programação gratuita no sábado

Culinária típica, tradição lusófona e fado chegam a Belo Horizonte com a 15° edição da Festa Portuguesa, neste sábado (7/6), no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim), das 10h às 20h. Com entrada franca, o evento inclui apresentações musicais, atividades culturais, cozinha-show com chefs convidados e pratos típicos da culinária lusitana na programação.

“Há muitos descendentes e amigos de Portugal no Brasil, pessoas que gostam da cultura portuguesa, gostam da lusofonia. Pessoas que vêm não só de Belo Horizonte, mas da Grande BH e de outras cidades para vivenciar a festa”, conta o fadista Tarcísio Costa.

Organizada pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Minas Gerais, a Festa Portuguesa integra as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado em 10 de junho, e feriado nacional em Portugal.

Para Tarcísio, “não dá para falar da festa sem falar da câmara. Há 21 câmaras no Brasil e cada uma tem a sua própria identidade, agenda e associados”.

Fado

Entre as atrações musicais, o destaque é o fado, gênero tradicional português reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Popularizado por volta de 1820, nas casas boêmias de Lisboa, o fado vem do latim “fatum”, que significa “destino”.

“O fado é uma coisa muito portuguesa. Da mesma forma que o samba e o chorinho são coisas muito brasileiras”, afirma Costa.

O fadista define o gênero como emocionante. “Eu me sinto feliz quando eu canto, quando eu partilho esse gênero musical que, para mim, é uma forma importante de me conectar com a minha mãe, que faleceu em 2009. Ela adorava fado, as vozes do fado. Então, de uma certa forma, é uma oração que eu faço para a minha mãe. A emocionalidade da saudade é a essência do fado”, reflete. Para ele, trazer o fado para o público mineiro é um momento de realização pessoal.

O evento conta, também, com shows da cantora Ana Laíns e do multiartista Luiz Caracol, vindos de Portugal. A programação começa com apresentação de gaita de fole pelo músico Pedro de Sena, às 10h, e segue com grupos culturais da comunidade luso-brasileira, DJs e um momento solene, com hinos do Brasil e Portugal.

Tarcísio Costa se apresenta a partir das 16h30, acompanhado dos músicos Custódio Castelo, Rui Tanoeiro e Ana Paula Martins.

Durante a tarde, haverá cozinhas-show com os chefs Cristóvão Laruça, Ana Paula Martins, também fadista, Fernanda Aguilar e Cidinha Lamounier.

“Eu diria que a Festa Portuguesa em Belo Horizonte é uma ‘queridinha’. É tradicional, as pessoas esperam o ano todo para ir”, conclui Tarcísio.

FESTA PORTUGUESA EM BH

Neste sábado (7/6), a partir das 10h, no Museu Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim). Entrada franca. Mais informações no Instagram @festaportuguesabh.

