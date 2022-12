Guns N' Roses processa loja de armas do Texas por apropriação de nome

Guns and Roses em Nottinghan (foto: wikimedia commons)

O grupo de rock Guns N' Roses iniciou um processo contra a empresa que administra uma loja de armas online chamada 'Texas Guns and Roses' pelo uso do nome da banda sem autorização.Em uma ação apresentada em Los Angeles, os advogados do grupo afirmam que a empresa que administra a loja online está enganando os consumidores, levando os clientes a acreditar que o estabelecimento comercial tem relação com a banda.O Guns N' Roses "não quer ser associado ao réu, um varejista de armas de fogo e munições", afirma o processo.Além disso, a banda alega que a loja de armas "tem visões políticas relacionadas à regulamentação e controle de armas de fogo em seu site que podem estar polarizando muitos consumidores americanos".O Guns N' Roses, formado em 1984, é uma das bandas de maior sucesso de todos os tempos. O grupo é liderado por Axl Rose, Saul "Slash" Hudson e Michael "Duff" McKagan .O processo identifica a empresa Jersey Village Florist LLC como proprietária e administradora da 'Texas Guns and Roses', que vende armas de fogo e munições, coletes à prova de balas e cofres de metal, entre outros produtos.A loja online está registrada em um endereço de Houston e obteve a licença no Texas em 2016 sem a "aprovação ou consentimento" do Guns N' Roses, de acordo com o processo.Os advogados do grupo querem um julgamento com júri e uma ordem judicial que vete o uso do nome do site, além de indenizações.A empresa Jersey Village Florist LLC não comentou a informação.