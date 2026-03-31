Bob Dylan começa a vender contos e cartas fictícias em site de criadores de conteúdo

Decisão de criar a conta na plataforma levanta dúvidas sobre a necessidade de dinheiro do vencedor do Nobel de Literatura

F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
31/03/2026 12:20

Bob Dylan em show em São Paulo em 2012
Bob Dylan em show em São Paulo em 2012 crédito: Sérgio Carvalho/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bob Dylan surpreendeu os fãs ao anunciar, no Instagram, o lançamento de uma série no Patreon, uma plataforma de financiamento coletivo para criadores de conteúdo. O artista de 84 anos oferece, pela assinatura de US$ 5 (cerca de R$ 26), uma seleção de "palestras do além-túmulo, cartas nunca enviadas e contos originais". 

A seleção inclui uma carta fictícia trocada entre o escritor Mark Twain e o ator Rodolfo Valentino, que Dylan diz ter sido escrita por um personagem chamado Herbert Foster. Há também palestras do famoso criminoso americano Frank James e do herói do velho oeste Wild Bill Hickok. 

Segundo publicação da Paste Magazine, parte do conteúdo parece ter sido criada por inteligência artificial, o que não foi confirmado por Dylan. 

A primeira publicação do perfil é um vídeo de Mahalia Jackson cantando no The Ed Sullivan Show, disponível gratuitamente no Youtube. 

A decisão de criar a conta na plataforma levanta dúvidas sobre a necessidade de dinheiro do vencedor do Nobel de Literatura. Em 2020, Dylan vendeu o seu catálogo musical para a Universal Music por um valor estimado em US$ 300 milhões. Além disso, o cantor faz shows lotados em uma turnê nos Estados Unidos.

Estado de Minas

Estado de Minas

