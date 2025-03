Todos os troféus de Bob Dylan: a lenda que conquistou tudo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Falar sobre a carreira de Bob Dylan é divagar sobre tantos superlativos que constituem a sua vasta obra, tanto musical, quanto literária.

Seus primeiros passos na indústria musical, ainda no final dos anos 1950, já mostravam seu talento inigualável para as artes e suas composições impactaram profundamente a cultura popular global, onde sua voz cantou sofisticadas canções norteadas à música folk.

Nos dias atuais, Dylan, com 83 anos, tem como um de seus mais recentes trabalhos o álbum Shadow Kingdom, lançado em 2023, o 40º disco de sua carreira, provando sua inquietação para novas histórias e um processo criativo latente que parece passar incólume pelo tempo.

A grande obra e trajetória de Bob Dylan foi revisitada na cinebiografia Um Completo Desconhecido, que no último fim de semana recebeu 8 indicações ao Oscar. Dylan é interpretado pelo ator Timothée Chalamet.

Bob Dylan é um dos artistas mais premiados da história. Só ele conseguiu vencer as importantes premiações do cinema e da música, como Oscar, Globo de Ouro, Grammy, Prêmio Nobel e Prêmio Pulitzer.

Em 2001, o cantor conquistou o Oscar e o Globo de Ouro com a música Things Have Changed, que integrou a trilha sonora do filme Garotos Incríveis. Além disso, um dos prêmios Grammy que foi especial para Bob Dylan, foi o recebido em 1973 para o histórico show Concert For Bangladesh, onde ele atuou ao lado de outros grandes nomes como George Harrison, Ravi Shankar, Eric Clapton, Billy Preston, Ringo Starr, Leon Russell, entre outros.

Sete anos mais tarde, Bob Dylan foi agraciado com o Prêmio Pulitzer pelo seu impacto na música popular global e na cultura americana, mas sem antes receber o inédito Prêmio Nobel de Literatura como celebração de seu inigualável talento como escritor em 2016.

Em sua inestimável contribuição para a indústria musical, estão clássicos atemporais como Blowin' In The Wind, Knockin' On Heavens' Door, Don't Think Twice, It's All Right, Mr. Tambourine Man, Jokerman, Like a Rolling Stone, Hurricane, Lay Lady Lay, entre muitos outros.

Em 1988, Bob Dylan, sob o pseudônimo de Lucky Wilbury, se uniu a George Harrison, Jeff Lyne (do Electric Light Orchestra), Roy Orbison e Tom Petty para formar o supergrupo Travelling Wilburys, que se destacou pelos sucessos Handle with Care e End of the Line.

O documentário Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, de Martin Scorsese, produzido em 2019 e distribuído pela Netflix, é uma grande oportunidade para compreender o trabalho deste ícone da música em todos os tempos.



