A novela “A infância de Romeu e Julieta", sucesso exibido no SBT/Alterosa estrelado por Vittória Seixas e Miguel Ângelo, vai ganhar adaptação para os palcos. O espetáculo, assim como o folhetim, promete levar emoção, diversão, drama e romance aos teatros do Brasil em uma produção inédita que estreia em 2025.

A peça vai explorar, por meio da música, as complexidades das relações familiares, os desafios da adolescência e a força de um amor jovem que supera todas as barreiras. Além disso, o musical destaca a importância do esporte, integrando atividades da trama para enfatizar como o esporte e a cultura são essenciais na formação das crianças e dos adolescentes.

Leia também: Arte rupestre ganha releitura em exposição que dialoga com a pré-história

A novela, que está na reta final, é exibida na TV aberta por 118 afiliadas do SBT no Brasil e no streaming pelo Prime Video.

Rivalidade

Situada no Bairro de Castanheiras, a história narra a rivalidade entre as famílias Campos e Monteiro. Em meio a esse conflito, surge o carinho proibido entre Julieta, garota aventureira do Lado Vila, e Romeu, jovem talentoso do Lado Torre.

E mais: “Hora do massacre”, em cartaz em BH, é caçada sombria a ativistas

O espetáculo contará com o elenco original do folhetim, cenários grandiosos e trilha sonora que inclui músicas originais da novela. A produção ficará a cargo dos produtores associados Elisa Padilha, da Ziss Entretenimento; Maurício Tavares, da Inova Brand; e Sérgio Lopes, da Everybody Produções. Baseado no texto original de Iris Abravanel, com adaptação e texto de Flávia Lins e Silva e Gustavo Braga, o musical tem direção de Ernesto Piccolo.