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Taylor Swift é acusada de copiar dançarina em 'The life of a showgirl'

Segundo a 'Rolling Stone', o processo está sendo movido pela artista Maren Wade, do espetáculo 'Confessions of a showgirl'

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31/03/2026 14:11

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Taylor Swift lançou o álbum "The life of a showgirl" em outubro de 2025
Taylor Swift lançou o álbum "The life of a showgirl" em outubro de 2025 crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Taylor Swift está sendo processada por supostamente copiar a marca registrada de uma dançarina com o seu álbum mais recente, "The life of a showgirl".

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As informações são da revista americana "Rolling Stone", que afirma ter tido acesso ao processo movido pela artista Maren Wade. Segundo a publicação, a dançarina acusa Swift de se apropriar do nome, dos signos e da estética do espetáculo "Confessions of a showgirl", que teria sido patenteado por ela há 11 anos.

No processo, ainda de acordo com a revista, Wade afirma que sua marca e o disco de Swift, lançado em outubro do ano passado, compartilham a mesma estrutura e a mesma frase dominante. O problema aumenta, para a dançarina, porque as duas obras são feitas para o mesmo tipo de consumidor.

Os representantes de Swift não responderam à "Rolling Stone".

Nascida em Las Vegas, Wade fez carreira em cima da imagem das showgirls, artista típica de cidades como Paris e Las Vegas. Vestida com plumas rosas, ela faz do seu espetáculo ao vivo uma espécie de cabaré cômico sobre as dificuldades enfrentadas pelas showgirls no seu país.

Em "The life of a showgirl", Swift recorre à estética do cabaré e das dançarinas para cantar sobre o lado difícil da fama, cancelamento, amores e celebridades que decepcionam. Na faixa-título, ela narra a história de uma showgirl que fez história na indústria, em alusão à sua própria trajetória.

A "Rolling Stone" diz ainda que, segundo o processo de Wade, a Justiça americana já havia recusado patentear "The life of a showgirl" à época do lançamento do álbum, sob a justificativa de que o título era muito parecido justamente com a patente da dançarina.

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O escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos teria, então, supendido o pedido de registro de Swift no início do mês.

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