Assine
overlay
Início Cultura
Escritora Ana Paula Maia é finalista do Booker Internacional

A brasileira concorre com outros cinco autores ao prêmio que será entregue em 19 de maio, em Londres

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
31/03/2026 12:19

compartilhe

SIGA
×
A escritora Ana Paula Maia, de casaco preto, encara a câmera
A fluminense Ana Paula Maia concorre ao prêmio britânico com o livro 'Assim na terra como embaixo da terra' crédito: Pablo Contreras/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora brasileira Ana Paula Maia avançou para a lista final do prêmio Booker Internacional. Ela é a única representante do Brasil e da América Latina entre os seis finalistas da premiação, uma das mais prestigiosas do mundo, que reconhece obras de ficção traduzidas para o inglês e publicadas no Reino Unido ou na Irlanda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ana Paula Maia concorre com a tradução do romance "Assim na Terra como Embaixo da Terra", lançado originalmente em 2017 pela Record e traduzido para o inglês como "On Earth As It Is Beneath", pela canadense Padma Viswanathan.

A obra retrata o cotidiano brutal de uma colônia penal em seus últimos dias de funcionamento, que gradualmente se transforma em um espaço de extermínio.

A eventual vitória de Maia seria um marco inédito, já que até hoje nenhum livro escrito originalmente em português venceu o Booker Internacional. O último brasileiro a concorrer ao prêmio foi Itamar Vieira Junior, que ficou entre os finalistas de 2024 pela tradução de "Torto Arado".

Estão também na lista final os alemães Shida Bazyar e Daniel Kehlmann, a francesa Marie NDiaye, a taiwanesa Yáng Shuang-zi e a búlgara Rene Karabash, cujo livro "Aquela que Restou" sairá no Brasil em maio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O prêmio de 50 mil libras, equivalente a pouco mais de 300 mil reais, será entregue em 19 de maio no museu Tate Modern, em Londres.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay