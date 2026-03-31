Escritora Ana Paula Maia é finalista do Booker Internacional
A brasileira concorre com outros cinco autores ao prêmio que será entregue em 19 de maio, em Londres
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora brasileira Ana Paula Maia avançou para a lista final do prêmio Booker Internacional. Ela é a única representante do Brasil e da América Latina entre os seis finalistas da premiação, uma das mais prestigiosas do mundo, que reconhece obras de ficção traduzidas para o inglês e publicadas no Reino Unido ou na Irlanda.
Ana Paula Maia concorre com a tradução do romance "Assim na Terra como Embaixo da Terra", lançado originalmente em 2017 pela Record e traduzido para o inglês como "On Earth As It Is Beneath", pela canadense Padma Viswanathan.
A obra retrata o cotidiano brutal de uma colônia penal em seus últimos dias de funcionamento, que gradualmente se transforma em um espaço de extermínio.
A eventual vitória de Maia seria um marco inédito, já que até hoje nenhum livro escrito originalmente em português venceu o Booker Internacional. O último brasileiro a concorrer ao prêmio foi Itamar Vieira Junior, que ficou entre os finalistas de 2024 pela tradução de "Torto Arado".
Estão também na lista final os alemães Shida Bazyar e Daniel Kehlmann, a francesa Marie NDiaye, a taiwanesa Yáng Shuang-zi e a búlgara Rene Karabash, cujo livro "Aquela que Restou" sairá no Brasil em maio.
O prêmio de 50 mil libras, equivalente a pouco mais de 300 mil reais, será entregue em 19 de maio no museu Tate Modern, em Londres.