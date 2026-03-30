Ladrões roubam quadros de Renoir, Cézanne e Matisse de um museu na Itália
Fundação Magnani Rocca, perto de Parma, é alvo do crime. Polícia diz que quatro homens mascarados levaram as telas
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ladrões roubaram pinturas de Renoir, Cézanne e Matisse de um museu na Itália há uma semana, informou a polícia neste domingo (29/3).
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Quatro homens mascarados entraram na vila da Fundação Magnani Rocca, perto de Parma, no Norte da Itália, e fugiram com as obras de arte durante a noite de 22 para 23 de março, disse um porta-voz da polícia à agência de notícias AFP, confirmando uma reportagem da rede de televisão Rai.
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Eles levaram "Peixes", de Auguste Renoir, "Natureza Morta com Cerejas", de Paul Cézanne, e "Odalisca no Terraço", de Henri Matisse. Os ladrões arrombaram uma porta para entrar em uma sala no primeiro andar do prédio antes de fugirem pelo parque do museu.
A polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança do museu e de estabelecimentos vizinhos, afirmou o porta-voz.
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A Fundação Magnani Rocca abriga a coleção do historiador de arte Luigi Magnani, que também inclui obras de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya e Monet.