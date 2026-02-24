Assine
Presidente do Museu do Louvre apresenta sua renúncia a Macron, que a aceita

AFP
AFP
24/02/2026 14:18

A presidente do Museu do Louvre, Laurence des Cars, apresentou sua renúncia, anunciou nesta terça-feira (24) o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, que a aceitou para dar um "novo impulso" à instituição, abalada por um espetacular roubo de joias em outubro. 

"O chefe de Estado aceitou a renúncia, saudando um ato de responsabilidade em um momento em que o maior museu do mundo precisa de tranquilidade e de um novo impulso para realizar grandes projetos de segurança e modernização, assim como o projeto 'Louvre - Novo Renascimento'", afirmou a Presidência em comunicado. 

Este popular museu parisiense está envolto em controvérsias desde 19 de outubro, quando ocorreu o roubo de joias, além de problemas com vazamentos de água, greves de funcionários e fraude na venda de ingressos.

fff-bpa-tjc/an/aa

Tópicos relacionados:

franca museos politica

