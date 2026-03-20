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História do Masp: famoso museu de São Paulo tem 78 anos

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Redação Flipar
  • <p>O Masp foi fundado pelo empresário e jornalista Assis Chateaubriand, que convocou o crítico e marchand italiano Pietro Maria Bardi para dirigir a nova instituição.</p>

    O Masp foi fundado pelo empresário e jornalista Assis Chateaubriand, que convocou o crítico e marchand italiano Pietro Maria Bardi para dirigir a nova instituição.

     Foto: Arquivo Nacional
  • <p>Nos primeiros anos, o museu funcionou no edifício dos Diários Associados, meio de comunicação criado por Chateaubriand, na rua 7 de Abril, no centro da cidade, com um salão de cerca de mil metros quadrados.</p>

    Nos primeiros anos, o museu funcionou no edifício dos Diários Associados, meio de comunicação criado por Chateaubriand, na rua 7 de Abril, no centro da cidade, com um salão de cerca de mil metros quadrados.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>A partir do acervo inicial – formado por doações e aquisições dirigidas por Bardi – começaram a despontar obras de grandes mestres como Rembrandt, criando desde cedo uma coleção de prestígio.</p>

    A partir do acervo inicial – formado por doações e aquisições dirigidas por Bardi – começaram a despontar obras de grandes mestres como Rembrandt, criando desde cedo uma coleção de prestígio.

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  • <p>O projeto museográfico – idealizado por Bardi e, posteriormente, em diálogo com a arquiteta Lina Bo Bardi – adotou soluções inovadoras, como a suspensão de telas por tirantes de vidro, eliminando paredes convencionais e sugerindo liberdade para o olhar e circulação.</p>

    O projeto museográfico – idealizado por Bardi e, posteriormente, em diálogo com a arquiteta Lina Bo Bardi – adotou soluções inovadoras, como a suspensão de telas por tirantes de vidro, eliminando paredes convencionais e sugerindo liberdade para o olhar e circulação.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Em 1968, ocorreu uma mudança definitiva: o museu foi transferido para sua sede atual, na Avenida Paulista, em um edifício vanguardista assinado por Lina Bo Bardi. A Rainha Elizabeth II, monarca britânica à época, participou da inauguração da nova sede, sendo recepcionada por Pietro Maria Bardi.</p>

    Em 1968, ocorreu uma mudança definitiva: o museu foi transferido para sua sede atual, na Avenida Paulista, em um edifício vanguardista assinado por Lina Bo Bardi. A Rainha Elizabeth II, monarca britânica à época, participou da inauguração da nova sede, sendo recepcionada por Pietro Maria Bardi.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>A construção, que se transformou em cartão-postal de São Paulo, notabiliza-se por sua arquitetura de vidro e concreto que alia leveza, transparência e suspensão.</p>

    A construção, que se transformou em cartão-postal de São Paulo, notabiliza-se por sua arquitetura de vidro e concreto que alia leveza, transparência e suspensão.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>O edifÃ­cio projetado por Lina Ã© elevado acima de um vÃ£o livre – concebido para funcionar como praÃ§a pÃºblica e integrador urbano – e abriga nos seus pisos superiores galerias expositivas com fachadas envidraÃ§adas.</p>

    O edifÃ­cio projetado por Lina Ã© elevado acima de um vÃ£o livre – concebido para funcionar como praÃ§a pÃºblica e integrador urbano – e abriga nos seus pisos superiores galerias expositivas com fachadas envidraÃ§adas.

     Foto: Marcelo Valente/WikimÃ©dia Commons
  • <p>No interior, o uso dos famosos “cavaletes de cristal” – estruturas independentes que exibem as obras livremente no espaço – subverteu a lógica tradicional de museus e permitiu um tipo de leitura mais aberta.</p>

    No interior, o uso dos famosos “cavaletes de cristal” – estruturas independentes que exibem as obras livremente no espaço – subverteu a lógica tradicional de museus e permitiu um tipo de leitura mais aberta.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Atualmente, o acervo do Masp ultrapassa as 11 mil obras, entre quadros, esculturas, fotografias, objetos e vestuário, abrangendo produções da Europa, da África, da Ásia e das Américas.</p>

    Atualmente, o acervo do Masp ultrapassa as 11 mil obras, entre quadros, esculturas, fotografias, objetos e vestuário, abrangendo produções da Europa, da África, da Ásia e das Américas.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Além da coleção permanente, o museu desenvolve um ambicioso programa de exposições temáticas, cursos, seminários, oficinas e iniciativas educativas.</p>

    Além da coleção permanente, o museu desenvolve um ambicioso programa de exposições temáticas, cursos, seminários, oficinas e iniciativas educativas.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Ao longo de sua trajetória, o Masp também ficou marcado por abrigar grandes exposições que se tornaram referência no circuito artístico brasileiro.</p>

    Ao longo de sua trajetória, o Masp também ficou marcado por abrigar grandes exposições que se tornaram referência no circuito artístico brasileiro.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Em 1960, por exemplo, apresentou uma grande retrospectiva de Max Ernst, ampliando o contato dos visitantes com o surrealismo europeu.</p>

    Em 1960, por exemplo, apresentou uma grande retrospectiva de Max Ernst, ampliando o contato dos visitantes com o surrealismo europeu.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Nas décadas seguintes, trouxe ao Brasil exposições de mestres como Joan Miró, Marc Chagall e Henri Matisse, consolidando sua vocação de abrir janelas para a arte internacional.</p>

    Nas décadas seguintes, trouxe ao Brasil exposições de mestres como Joan Miró, Marc Chagall e Henri Matisse, consolidando sua vocação de abrir janelas para a arte internacional.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Já nos anos 1990, destacou-se a mostra dedicada a Auguste Rodin, que atraiu filas imensas e revelou a força popular do escultor francês.</p>

    Já nos anos 1990, destacou-se a mostra dedicada a Auguste Rodin, que atraiu filas imensas e revelou a força popular do escultor francês.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Mais recentemente, o museu recebeu grandes retrospectivas de artistas brasileiros como Candido Portinari, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, reafirmando seu compromisso com a valorização da produção brasileira.</p>

    Mais recentemente, o museu recebeu grandes retrospectivas de artistas brasileiros como Candido Portinari, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, reafirmando seu compromisso com a valorização da produção brasileira.

     Foto: - Reprodução do Instagram @masp
  • <p>Em março de 2025, foi inaugurado o novo prédio Pietro Maria Bardi – batizado em homenagem ao primeiro diretor artístico do museu -, que expande a capacidade expositiva da instituição.</p>

    Em março de 2025, foi inaugurado o novo prédio Pietro Maria Bardi – batizado em homenagem ao primeiro diretor artístico do museu -, que expande a capacidade expositiva da instituição.

     Foto: Metro Arquitetos Associados/Divulgação
  • <p>A expansão protagonizou uma nova fase para o Masp. O edifício adicional soma cerca de 7.800 m² de espaço expositivo e já estreou com uma mostra de Renoir.</p>

    A expansão protagonizou uma nova fase para o Masp. O edifício adicional soma cerca de 7.800 m² de espaço expositivo e já estreou com uma mostra de Renoir.

     Foto: Metro Arquitetos Associados/Divulgação
  • <p>Em momentos de efervescência social, política e artística, viveu o pulso da cidade: no vão livre sob o museu foram realizadas manifestações, encontros públicos e até mesmo circo.</p>

    Em momentos de efervescência social, política e artística, viveu o pulso da cidade: no vão livre sob o museu foram realizadas manifestações, encontros públicos e até mesmo circo.

     Foto: Reprodução do Instagram @masp
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