PAMPULHA
Museu da História da Inquisição reabre revitalizado em BH; veja fotos
Reformado e ampliado, o museu reabre ao público, após um ano fechado, a partir de 1° de abril. Sua reinauguração ocorrerá em 31 de março
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Fachada do Museu da HistÃ³ria da InquisiÃ§Ã£o. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Marcelo Miranda Guimarães, fundador do Museu da História da Inquisição. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Conjunto usado por judeus em campo de concentração Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Conjunto usado por judeus em campo de concentração Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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O Museu da História da Inquisição ganhou uma nova sala dedicada ao combate à intolerância. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Marcelo Miranda Guimarães, fundador do Museu da História da Inquisição. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Entre os itens mais simbólicos do Museu da História da Inquisição está um fragmento de um rolo da Torá. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press