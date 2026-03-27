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Museu da História da Inquisição reabre revitalizado em BH; veja fotos

Reformado e ampliado, o museu reabre ao público, após um ano fechado, a partir de 1° de abril. Sua reinauguração ocorrerá em 31 de março

Larissa Leone*
  • Fachada do Museu da História da Inquisição.
    Fachada do Museu da HistÃ³ria da InquisiÃ§Ã£o. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Marcelo Miranda Guimarães, fundador do Museu da História da Inquisição.
    Marcelo Miranda Guimarães, fundador do Museu da História da Inquisição. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que ilustram os métodos empregados na obtenção de confissões e na aplicação da pena de morte
    A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que ilustram os métodos empregados na obtenção de confissões e na aplicação da pena de morte
    A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Roupa usada por judeus em campo de concentração
    Conjunto usado por judeus em campo de concentração Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Roupa usada por judeus em campo de concentração, com a estrela de Davi em amarelo e palavra 'Jude' no centro
    Conjunto usado por judeus em campo de concentração Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • O Museu da História da Inquisição ganhou uma nova sala dedicada ao combate à intolerância
    O Museu da História da Inquisição ganhou uma nova sala dedicada ao combate à intolerância. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que ilustram os métodos empregados *na obtenção de confissões e na aplicação da pena de morte
    A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Marcelo Miranda Guimarães, fundador do Museu da História da Inquisição, em um dos recintos de aparelhos de tortura
    Marcelo Miranda Guimarães, fundador do Museu da História da Inquisição. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Entre os itens mais simbólicos do Museu da História da Inquisição está um fragmento de um rolo da Torá, nome hebraico do Velho Testamento
    Entre os itens mais simbólicos do Museu da História da Inquisição está um fragmento de um rolo da Torá. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que ilustram os métodos empregados na obtenção de confissões e na aplicação da pena de morte.
    A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que ilustram os métodos empregados na obtenção de confissões e na aplicação da pena de morte
    A exposição também reúne réplicas de instrumentos de tortura e execução utilizados na época, como o polé e o garrote, que contribuem para ilustrar os métodos empregados tanto na obtenção de confissões quanto na aplicação da pena de morte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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