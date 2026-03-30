Exposição em BH transforma consumo em cenário de caos e ruína

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A paisagem está dominada por enormes montes de carros sucateados, empilhados de forma caótica, formando uma cadeia de montanhas metálicas. As carcaças, amassadas e sobrepostas, ocupam praticamente toda a cena, com cores variadas. Ferrugem, cinza, preto e pontos de vermelho e amarelo se espalham por todos os lados. Os tons suaves de azul, amarelo e laranja do céu sugerem um entardecer. E, no primeiro plano, um lago calmo, onde um pequeno barco com quatro pescadores navega próximo às pilhas de veículos.

Batizada como “Parou de chover”, a tela do belo-horizontino Mateus Moreira evoca o embate entre a natureza e a voragem humana. Os carros, símbolo clássico de progresso e consumo, aparecem como ruínas, formando uma espécie de paisagem pós-industrial. E a presença do barco com figuras humanas reforça a sensação de deslocamento e pequenez diante desse cenário. Eles são como que sobreviventes ou testemunhas de um colapso.

A essência da obra continua nas demais telas do artista mineiro que integram a exposição individual “Vida paralela”, em cartaz na Albuquerque Contemporânea até 16 de maio. As visitas são gratuitas, de segunda a sábado – a galeria estará fechada de Sexta-feira Santa até Domingo de Páscoa.

Cinema como inspiração

A série com aproximadamente 15 pinturas foi concebida ao longo dos últimos três meses, tendo como referência o documentário “O guia pervertido da ideologia” (2012), de Sophie Fiennes, no qual o filósofo esloveno Slavoj Zizek faz um espécie de aula performática usando cenas de filmes (entre eles, “Taxi Driver”, “Tubarão” e “A noviça rebelde”) para mostrar como a ideologia não está só na política, mas no modo como o mundo é fantasiado.

“É um filme que aborda um pouco sobre propaganda, produto e a ideia de obsolescência programada. Mostra como a ideologia está por trás dos produtos e como, de alguma forma, a gente é conduzido através desses objetos enquanto sociedade”, diz Mateus. “Quis pegar grandes símbolos de civilização – o navio, o carro, a antena – e levá-los para um lugar de destruição, a fim de compor uma paisagem de acúmulo”, acrescenta.

Nas telas, os objetos que deveriam representar progresso, mobilidade e autonomia viram peso-morto. O absurdo vira, então, realidade e, nesse contexto, o indivíduo é espectador, circulando ao redor do caos.

Telas 'Parou de chover' e 'Cantigas de penúria', de Mateus Moreira, são expostas lado a lado, mostrando símbolos de consumo como lixo Ícaro Moreno/Divulgação

Por falar em movimento circular, “Cantigas de penúria” traz a ideia de ciclo interrompido a partir da pintura de uma roda-gigante abandonada. Algumas cabines ainda estão presas na estrutura metálica, mas parecem desgastadas e inertes. Ao redor do brinquedo, a natureza já começa a reocupar seu espaço, com vegetação irregular. Uma pequena figura humana caminha sozinha, quase irreconhecível.

“À medida que eu vou construindo essas estruturas e espaços, os ‘acidentes’ também vão aparecendo, seja na tinta, na cor ou nas pinceladas. Eles vão me sugerindo rastros de acontecimentos, situações e silhuetas. A partir daí, eu me inspiro no cotidiano da cidade, tentando imaginar o futuro dela”, afirma o artista.

A distopia toma conta desse futuro imaginado. Se em “Parou de chover” e “Cantigas de penúria” são, respectivamente, carros e roda-gigante abandonados; nas telas seguintes da exposição há avião despedaçado em meio ao deserto, homem arremessado na rua em chamas e uma grande fogueira no meio da avenida queimando uma pilha de livros. São vestígios de civilização, cujo esqueleto é formado por objetos símbolos do progresso.

Na tela 'Com que me apunhalas', Mateus Moreira mostra um homem sendo arremessado numa rua em chamas Ícaro Moreno/Divulgação

Como se evocassem o conceito de Modernidade Líquida, do filósofo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), as telas de “Vida paralela” apontam para uma era pós-individualismo, consumo exacerbado e relações frágeis. O que sobra é abandono e solidão.

Pelo exagero, o artista mineiro faz um alerta. “Estamos vivendo em meio ao acúmulo de lixo há muito tempo e nos acostumamos com isso”, ele diz. “É como se fosse normal o nosso modo de vida. É como se tivéssemos nos adaptado a viver nessas condições”, conclui.

'VIDA PARALELA'

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Exposição individual de Mateus Moreira. Em Cartaz na Albuquerque Contemporânea (Rua Antônio de Albuquerque, 885, Savassi) até 16 de maio. De segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 13h30. Entrada franca. De Sexta-feira da Paixão a Domingo de Páscoa, a galeria estará fechada. Informações: (31) 2520-3763.

