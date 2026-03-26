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ARTES PLÁSTICAS

BH Shopping recebe exposição da artista Victória Machado

‘Brasilidade’ reúne dez obras da artista plástica mineira, no piso Belo Horizonte do shopping; a exposição vai até o dia 19 de abril

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Repórter
26/03/2026 13:17 - atualizado em 26/03/2026 13:21

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Exposição de Victória Machado está localizada no piso Belo Horizonte
Exposição de Victória Machado está localizada no piso Belo Horizonte crédito: Reprodução/Instagram

Com a proposta de mergulhar na "emoção de ser brasileiro", a artista plástica e arquiteta mineira Victória Machado apresenta sua exposição "Brasilidade", no piso Belo Horizonte do BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital.

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"São dez obras criadas a partir de um olhar sensível que tenho para o cotidiano, sempre pensando no Brasil", resume Victória.

A artista plástica belo-horizontina espera que as pessoas contemplem suas obras com "a emoção de ser brasileiro". "Acho que todo mundo que vier sentirá um pouco disso, uma memória afetiva ou uma certa nostalgia."

E completa: "Faço arte para tirar toda a poesia que existe dentro de mim e tocar pessoas em lugares que, às vezes, nem lembravam mais, trazer de volta memórias esquecidas, mostrar que existe beleza no simples. Quero fazer pensar, refletir e sentir".

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Clientes Multi, por meio do app, podem obter uma obra original ou garantir cópias. A exposição fica em cartaz até 19 de abril.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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