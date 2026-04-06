Barreiro recebe projeto que transforma cinzas de incêndio florestal em arte

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Desta segunda-feira (6/4) até 15 de abril, a região do Barreiro recebe o Festival Paredes Vivas, iniciativa que já passou por sete cidades do país, transformando cinzas reais de incêndios florestais em tinta para a criação de murais urbanos. O objetivo é denunciar a destruição ambiental e homenagear brigadistas que atuam no combate ao fogo.

Luan Rentes, um dos coordenadores do projeto, afirma que a proposta é “transformar a matéria da destruição em algo criativo”, funcionando como “megafone” para que artistas e comunidades se expressem sobre questões ambientais e sociais.

Em cada capital, o festival promove a pintura de uma empena, mural em escola pública e oficinas com uso do pigmento produzido a partir das cinzas da floresta.

Arte no prédio

Ao longo de 10 dias, na Rua Estrada do Jatobá, no Bairro Diamante, o público poderá acompanhar a criação de pintura em um prédio residencial pela artista Fênix, nome artístico de Sthefany Santos de Oliveira. Desde 2016, ela se dedica a murais que destacam a força e a beleza afro-indígena.

O mural da Escola Estadual Cecília Meireles, no Bairro Teixeira Dias, ficará a cargo do artista Asher. Além disso, alunos vão participar de oficina de arte-educação socioambiental, com exibição de curta e debate.

O projeto teve início em 2021, a partir da expedição liderada pelo artista Mundano, que percorreu mais de 10 mil quilômetros da Amazônia, Pantanal, cerrado e mata atlântica coletando cinzas de áreas queimadas. No ateliê, o material é transformado em pigmento, processo que os idealizadores definem como “artivismo”, união entre arte e ativismo ambiental.

A ideia de ampliar a proposta surgiu com a repercussão de uma obra realizada em São Paulo. “Pintamos mural retratando, apenas com as cinzas, um brigadista na floresta. A pintura teve repercussão internacional e, com as cinzas restantes, o Mundano decidiu espalhar o pigmento para mais artistas”, conta Luan.

Em novembro do ano passado, o projeto fez parte da COP 30, em Belém, com exposição que reuniu cerca de 300 obras de vários artistas.

“Por meio de resíduos da destruição, a gente busca conscientizar, aproximar as pessoas da realidade da floresta. É impactante perceber que as cinzas são muito semelhantes àquelas em que qualquer um de nós se transformará. Isso impacta toda e qualquer pessoa que entre em contato com o pigmento”, afirma Luan Rentes.

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FESTIVAL PAREDES VIVAS

Desta segunda-feira (6/4) a 15/4, será realizada a pintura de empena na Rua Estrada do Jatobá, 56, no Bairro Diamante, pela artista Fênix. Entre 8/4 e 10/4, na Escola Estadual Cecília Meireles (Rua José dos Santos Lage, 360, Teixeira Dias), a pintura de mural colaborativo será conduzida por Asher, entre outras atividades.