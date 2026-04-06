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Documentário sobre Suzane von Richthofen será lançado pela Netflix

Não há previsão de lançamento. Netflix ainda não dá detalhes sobre produção, mas circulam imagens que indicam Suzane falando ao documentário

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Folhapress - Notícias
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Repórter
06/04/2026 12:21

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Suzane Von Richthofen em cena de documentário da Netflix
Suzane Von Richthofen em cena de documentário da Netflix crédito: Divulgação/Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta segunda-feira (6/4) que está produzindo um documentário sobre Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais, em 2002, em um bairro nobre de São Paulo, um dos crimes mais notórios do país. 

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Não há previsão de lançamento. Embora a Netflix não dê detalhes sobre a produção, circulam nas redes imagens que indicam que Suzane deve falar sobre o caso em uma entrevista exibida no documentário. 

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Ex-detenta, Suzane saiu da prisão em janeiro de 2023 para cumprir o resto da sua pena de 39 anos em regime aberto. 

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A história dela foi contada em obras de ficção também, como o filme "A Menina Que Matou os Pais", com Carla Diaz no papel de Suzane, e a série "Tremembé", em que Marina Ruy Barbosa interpreta a ex-detenta.

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