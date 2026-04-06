Rejane Faria e Bárbara Colen no elenco de suspense rodado em Cuiabá

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

As atrizes mineiras Rejane Faria e Bárbara Colen participam nesta segunda-feira (6/4) da pré-estreia do filme “Cinco tipos de medo”, dirigido por Bruno Bini, na sala de cinema do Boulevard Shopping, em BH. A sessão é para convidados. A estreia oficial do longa ocorrerá na quinta-feira (9/4).

Outro mineiro, o ator Rui Ricardo, também está no elenco, que reúne Bella Campos, Xamã e João Vitor Silva.

A trama parte de um caso real que chamou a atenção do diretor. Ao ler notícia sobre a comunidade cuiabana que se mobilizou para arrecadar dinheiro e pagar fiança de um traficante, Bini criou Sapinho, o personagem de Xamã. Os demais papéis são fictícios.

A partir dessa ideia, o diretor desenvolveu o curta “Três tipos de medo” (2016), que agora se desdobra no longa, que foi rodado no Mato Grosso.

Apresentado em mostras no Reino Unido e em Cuba, ele teve sessões de pré-estreia no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi o grande vencedor do 53º Festival de Gramado, em agosto do ano passado. Levou os Kikitos de Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Montagem e Melhor Ator Coadjuvante (para Xamã).

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Na trama, o músico Murilo (João Vitor Silva) se envolve com Marlene (Bella Campos), que vive relacionamento abusivo com o traficante interpretado por Xamã. A história do casal cruza com as histórias de Luciana (Bárbara Colen), policial movida por vingança, e do advogado Ivan (Rui Ricardo). Rejane Faria faz o papel de Antônia.