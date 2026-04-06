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Rejane Faria e Bárbara Colen no elenco de suspense rodado em Cuiabá

'Cinco tipos de medo' terá sessão de pré-estreia hoje à noite, em Belo Horizonte. Grande vencedor de Gramado, filme é protagonizado Bella Campos e Xamã

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
06/04/2026 02:00

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Atores Rejane Faria, Bárbara Colen, Xamã e Bella Campos com o diretor Bruno Bini em noite de pré-estreia do filme 'Cinco tipos de medo'
Rejane Faria, Bárbara Colen, Xamã, Bella Campos e o diretor Bruno Bini em noite de pré-estreia de 'Cinco tipos de medo' crédito: Divulgação

As atrizes mineiras Rejane Faria e Bárbara Colen participam nesta segunda-feira (6/4) da pré-estreia do filme “Cinco tipos de medo”, dirigido por Bruno Bini, na sala de cinema do Boulevard Shopping, em BH. A sessão é para convidados. A estreia oficial do longa ocorrerá na quinta-feira (9/4).

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Outro mineiro, o ator Rui Ricardo, também está no elenco, que reúne Bella Campos, Xamã e João Vitor Silva. 

A trama parte de um caso real que chamou a atenção do diretor. Ao ler notícia sobre a comunidade cuiabana que se mobilizou para arrecadar dinheiro e pagar fiança de um traficante, Bini criou Sapinho, o personagem de Xamã. Os demais papéis são fictícios.

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A partir dessa ideia, o diretor desenvolveu o curta “Três tipos de medo” (2016), que agora se desdobra no longa, que foi rodado no Mato Grosso. 

Apresentado em mostras no Reino Unido e em Cuba, ele teve sessões de pré-estreia no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi o grande vencedor do 53º Festival de Gramado, em agosto do ano passado. Levou os Kikitos de Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Montagem e Melhor Ator Coadjuvante (para Xamã). 

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Na trama, o músico Murilo (João Vitor Silva) se envolve com Marlene (Bella Campos), que vive relacionamento abusivo com o traficante interpretado por Xamã. A história do casal cruza com as histórias de Luciana (Bárbara Colen), policial movida por vingança, e do advogado Ivan (Rui Ricardo). Rejane Faria faz o papel de Antônia.

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