‘Super Mario Galaxy’ coloca a lógica do videogame acima do cinema

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

Imagine um filme que não quer ser comparado aos clássicos de Hollywood, mas, sim, à sensação de passar de fase em um domingo à tarde. ‘Super Mario Galaxy’, a nova aposta da Illumination com a Nintendo, chega aos cinemas como uma extensão direta de um dos universos mais valiosos da cultura pop. Para o público geral, é um vislumbre de como os videogames estão dobrando as regras da sétima arte. Ao assistir à obra, percebi que o debate aqui vai muito além das salas de exibição, pois se trata de uma tradução fiel que desafia o que a crítica especializada costuma chamar de bom cinema.

Super Mario Galaxy (2026) Lançamento: 1 de abril de 2026 (Brasil) Duração: 1h 39min Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic Roteiro: Matthew Fogel Produção: Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri Estúdios: Nintendo e Illumination Distribuição: Universal Pictures Dublagem original Chris Pratt — Mario

Anya Taylor-Joy — Peach

Charlie Day — Luigi

Jack Black — Bowser Dublagem brasileira Raphael Rossatto — Mario

Manolo Rey — Luigi

Carina Eiras — Peach

Marcio Dondi — Bowser

Nesta sequência, notei que o roteiro assume que o nosso período de aprendizado sobre o universo narrativo já passou. Mario e Luigi aparecem completamente encaixados no Reino Cogumelo, como figuras já integradas e fundamentais para aquele ecossistema, ao contrário da descoberta que vimos no primeiro filme.

Como aliado inabalável da Princesa Peach, a dupla protagoniza uma expansão para o cosmos que replica com precisão a progressão de um jogo após o fim do nível tutorial. A introdução da Princesa Rosalina e a ameaça de um Bowser Jr., que assume o trono enquanto o pai enfrenta uma reclusão, dão o tom de uma história que prioriza o cenário e o movimento antes de qualquer introspecção dramática.

Os irmãos Mario e Luigi protagonizam em 'Super Mario Galaxy' uma expansão épica que simula a progressão das fases após o tutorial. Illumination/Nintendo/Divulgação

Uma questão que merece destaque central na minha análise é o sólido protagonismo feminino que conduz a narrativa. Diferentemente da lógica básica dos jogos antigos, em que o objetivo era simplesmente salvar uma donzela indefesa, o filme coloca Peach como o verdadeiro pilar emocional da trama. Além de líder, a figura da princesa foi o que tornou Mario e Luigi relevantes dentro desse contexto desde o primeiro momento.

Em ‘Super Mario Galaxy’, essa força se expande com a chegada da nova personagem e possivelmente posiciona as princesas que possam aparecer futuramente como personagens com forte importância no desenvolvimento, ao contrário de serem tratadas apenas como o troféu final da jornada, como eram nos jogos.

Em 'Super Mario Galaxy', a Princesa Peach assume o papel de pilar estratégico e emocional da trama, liderando a missão ao lado de Mario no Reino Cogumelo. Illumination/Nintendo/Divulgação

O que separa este filme das exigências dos analistas de cinema é a sua própria natureza. Levar o universo do Mario para as telas é um desafio muito maior do que adaptar obras como ‘The Last of Us’, que já nasceram com um DNA narrativo pronto para o cinema.

Essa proposta de jogos cinematográficos não é nova e ganhou força ainda nos anos 1990 com a vanguarda de Hideo Kojima em ‘Metal Gear Solid’, que aproximou as linguagens das duas mídias. Para produções contemporâneas que já bebem dessa fonte, a transição para as séries ou filmes possui uma complexidade menor, pois o público já está habituado àquela estrutura dramática.

A introdução da Princesa Rosalina em 'Super Mario Galaxy' amplia o universo narrativo da franquia e reforça a importância das heroínas na história. Illumination/Nintendo/Divulgação

Já o universo de Super Mario foi concebido para o lúdico e o mecânico, o que torna a tarefa de criar um roteiro tradicional muito mais árdua. Historicamente, as tentativas de ignorar essa essência resultaram em fracassos significativos, como o bizarro filme de 1993 ou a adaptação sem alma de Assassin’s Creed. Tentar impor ao Mario um arco de personagem denso seria descaracterizar o que ele representa.

Vi o roteiro deste novo longa se inspirar em sucessos como 'Frozen' ao trabalhar a dinâmica entre Peach e Rosalina, criando um mistério que ressoa com as novas gerações, mas mantendo o coração da obra fiel à lógica das fases e dos desafios originais.

Um dos momentos em que mais me senti imerso foi por meio da trilha sonora, que faz um mergulho profundo na história da franquia. Pude reconhecer composições clássicas que atravessam décadas, desde os temas do Nintendinho da década de 80 e do Super Mario World (1990) até as orquestrações majestosas da série no Wii, entre 2007 e 2010.

Essa imersão é potencializada por uma sonoplastia que replica a identidade dos consoles. Ouvir o estalido de um ovo do Yoshi quebrando, o tilintar das moedas ou o som dos itens de poder surgindo na tela cria uma conexão imediata com a memória afetiva de quem cresceu com um controle nas mãos.

Bowser Jr. ganha destaque em 'Super Mario Galaxy' ao assumir o trono durante a reclusão de seu pai, trazendo novos desafios para o duo de protagonistas. Illumination/Nintendo/Divulgação

Acompanhei a jornada de resgate e a curiosa redenção de Bowser, que transiciona de vilão a uma espécie de anti-herói sob o olhar atento do filho, como se estivesse diante das cenas de corte de um jogo de alto orçamento. O filme se apresenta como uma tradução de idioma que utiliza a tela grande como uma janela para um universo com regras próprias.

Para quem busca um roteiro literário, pode faltar substância, mas para o fã de games sobra consistência. Saí da sessão convencido de que, embora passe longe das estatuetas da Academia, o filme é o favorito absoluto para o The Game Awards, evento que se consolidou como o Oscar da indústria global de jogos.

A Nintendo deixou claro que a estrutura do seu universo é soberana e que o sucesso de público prova que respeitar a lógica do controle é o melhor caminho para conquistar a audiência. Essa integridade visual é a mesma que a empresa sustenta nos consoles, onde nunca precisou descaracterizar seus personagens ou torná-los realistas demais para impressionar, nem mesmo na histórica transição dos polígonos 2D para o 3D ou na chegada da alta definição.

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Ao abraçar o lúdico em vez de tentar "corrigir" o videogame para os padrões de Hollywood, a produção valida uma nova era de adaptações. Para essa vertente, que já se acostumou com filmes da Marvel, o cinema já entendeu que a diversão e a identidade estética valem muito mais do que qualquer roteiro rebuscado que tente ignorar as origens de quem realmente manda no entretenimento hoje.