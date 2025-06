‘Zelda’: atriz recebe ataques homofóbicos após ser cotada para live-action

Você sabia que alguns dos principais jogos de videogame de luta têm personagens com forte relação com o Brasil? Dê só uma olhada. Montagem Flipar

Personagem: Blanka - Um dos personagens mais famosos de Street Fighter é Blanka, seja pela sua aparência diferente como pelos seus ataques característicos. De acordo com o criador do jogo, ele era conhecido como Jimmy e ficou com essa aparência após seu avião cair na Floresta Amazônica. Reprodução/ Street Fighter

Personagem: Sean Matsuda - O nome não parece muito de um brasileiro, mas seu estilo de luta em Street Fighter se assemelha muito ao gingado nacional, além de ter trajes com as cores e o símbolo do país. Reprodução/ Street Fighter

Personagem: Eddy Gordo - Com um nome que não tem relação com sua aparência, Eddy Gordo é um dos personagens de Tekken e usa movimentos baseados em capoeiristas brasileiros. Reprodução/ Tekken

Personagem: Bob Wilson - Bob Wilson é mais um personagem que tem relação com a capoeira, porém ele participa do jogo Fatal Fury. Reprodução/ Fatal Fury

Personagem: Carlos Oliveira - Resident Evil é um dos jogos de videogame mais famosos do mundo e Carlos Oliveira é um dos personagens selecionáveis por quem joga, sendo que o mercenário virtual teve até aparição nas telas do cinema. Reprodução/ Resident Evil

Personagem: Allejo - Provavelmente um dos personagens brasileiros mais emblemáticos e famosos é Allejo, do International Superstar Soccer, que surgiu porque a Konami não tinha a licença para usar os nomes reais dos jogadores de futebol. Reprodução/ International Superstar Soccer

Personagem: Laura Matsuda - Mais uma personagem que aparece em Street Fighter, Laura Matsuda tem um estilo de luta que mescla entre jiu-jitsu e capoeira. Reprodução/ Street Fighter

Personagem: Aldebaran - Aldebaran de Touro é um dos 12 cavaleiros que vestem as armaduras douradas no game/anime "Cavaleiros do Zodíaco". É reconhecido como um dos personagens com maior força física da trama. Reprodução/ Cavaleiros do Zodíaco

Personagem: Lúcio - Um dos poucos personagens brasileiros com um nome característico do país, Lúcio é do jogo Overwatch e passou sua infância em uma favela no Rio de Janeiro. Reprodução/ Overwatch

Personagem: Jetstream Sam - Seu verdadeiro nome é Samuel Rodrigues e é um cyborg do jogo Metal Gear Rising: Revengeance. Reprodução/ Metal Gear Rising

Personagem: Golrio - Um dos lutadores menos conhecidos pelo público, Golrio é do jogo Fight Fever e se caracteriza por ter semelhança física e de traje com um pajé, representando determinadas tribos indígenas brasileiras. Reprodução/ Fight Fever

Personagem: Roberto Miura - São muitos os personagens brasileiros que são lembrados em games como lutadores, porém seguindo a tradição nacional, Roberto Miura, do Rival Schools, tem relação com o futebol, esporte popular nacional. Reprodução/ Rival Schools

Personagem: Leona Heidern - Personagem do King of Fighters, ela tem um alto poder de combate e tem como versão oficial o fato de ter sido encontrada em solo brasileiro, antes de começar seus treinamentos. Reprodução/ The King Of Fighters

Personagem: Milla Vodello - Essa personagem é marcante no jogo Psychonauts, sendo que suas habilidades são levitar e também de mandar muito na dança. Reprodução/ Psychonauts

Personagem: Neeko - Um dos jogos mais populares do mundo é League of Legends e o Brasil não passa despercebido, não só pela grande quantidade de jogadores como também pela personagem Neeko. Reprodução/ League Of Legends

Personagem: Richard Meyer - Richard Meyer é mais um personagem que está relacionado com a capoeira e mais um lutador do tradicional jogo Fatal Fury. Reprodução/ Fatal Fury

Personagem: Capitão - Personagem do Rainbon Six Siege, Capitão faz parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope), setor famoso da polícia brasileira. Reprodução/ Rainbow Six Siege

Personagem: Rikuo - Muitos devem se perguntar porque Rikuo, do jogo Darkstalkers, da Capcom, é brasileiro. A resposta é simples: ele vive em um reino aquático localizado no fundo do rio Amazonas. Reprodução/ Darkstalkers