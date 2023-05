Fãs criticam falta de tradução para português em novo jogo de Zelda

Usuários manifestaram contra a falta de legendas em português no novo jogo da franquia Zelda (foto: Reprodução )



The Legend Of Zelda: Tears of Kingdom é novo jogo de uma das franquias mais amadas da gigante dos videogames, Nintendo. O lançamento exclusivo para o Nintendo Switch está programado para esta sexta-feira (12/5), mas as avaliações positivas do jogo já começaram a ser divulgadas nesta quinta-feira (11/05). No site americano de críticas “Metacritic”, "Zelda: Tears Of Kingdom" tem uma nota média atual de 96, sendo o melhor desempenho de um jogo em 2023, até o momento.

Contudo, apesar das avaliações positivas, os fãs da franquia que falam português, demonstraram insatisfação nas redes sociais ao saberem que o jogo não teria a opção de legendas em português.

Para quem quiser o zelda em português assim, eu uso muito o tradutor do iPhone mesmo. https://t.co/BUIY26FoJ1 pic.twitter.com/wPLaUxDHc1 %u2014 Leaflee Of The Kingdom (@leaflee_) May 11, 2023

O jogo chama The LEGEND of Zelda porque as legendas são em inglês



Se fosse em português seria A Legenda de Zelda



Meu english é very well %u2014 PC Parker %uD83C%uDFAE Spider-man (@jogandosemhype) May 11, 2023

Nem holandês fala holandês mais, mas a nintendo preferiu investir na tradução do novo Zelda pra holandês e russo (nintendo encerrou todas as operações na Rússia em 2022) que em português hahahahaha



Em toda Holanda se fala inglês melhor que na Irlanda, zero sentido uhahahuauh %u2014 Fab.io %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@fabcaires) May 11, 2023

Quase 400 reais o zelda, 2023 e a Nintendo não colocando nem LEGENDA em Português sinceramente %u2014 %uD835%uDD6F %uD835%uDD89%uD835%uDD8A %uD835%uDD6F%uD835%uDD8A%uD835%uDD88%uD835%uDD8A%uD835%uDD95çã%uD835%uDD94 %u2655 (@Dhiego1111) May 11, 2023

Alô, @NintendoAmerica! Se tiver como jogar o novo Zelda em português, eu compro! Fica a dica aí. %u2014 Ilgner Vahl (@p4rz1v4hl) May 10, 2023

As críticas quanto à falta de acessibilidade para esse público seguem a Nintendo já há algum tempo. Byll van Zyll, diretor sênior e gerente-geral para a América Latina da Nintendo of America, afirmou em entrevista em outubro de 2022, que o processo de tradução é demorado, mas garantiu que a meta da empresa é traduzir todo conteúdo do Switch e futuros consoles para porturguês.



Apenas no final de 2022, foram relançados jogos famosos do Switch com a opção de legendas em português na versão física.