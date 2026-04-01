'Super Mario Galaxy O filme': saiba como é a sequência do longa

Após o sucesso estrondoso de "Super Mario Bros: O Filme", que arrecadou US$ 1,36 bilhão globalmente em 2023, a esperada continuação finalmente chegou. Intitulada "Super Mario Galaxy - O filme", a nova animação da Nintendo e Illumination estreia nesta quinta-feira (2/4) nos cinemas, prometendo levar os heróis a uma aventura intergaláctica.

Para quem planeja assistir à nova aventura nos cinemas, é útil relembrar os acontecimentos do primeiro filme. A trama original apresentou Mario e Luigi, dois encanadores do Brooklyn que são transportados para um universo mágico através de um misterioso cano verde. Os irmãos acabam se separando no processo.

Enquanto Luigi cai nas sombrias Terras Sombrias e é capturado por Bowser, o tirânico rei dos Koopas, Mario aterrissa no vibrante Reino Cogumelo. Lá, ele se une à corajosa princesa Peach e ao leal Toad em uma missão para resgatar seu irmão e impedir que Bowser conquiste todos os reinos com o poder da Super Estrela.

A jornada levou o trio a diferentes locais, como o Reino da Selva, onde se aliaram a Donkey Kong e ao exército Kong. O clímax acontece no Brooklyn, para onde Bowser transporta seu castelo, forçando Mario e Luigi a usarem a Super Estrela juntos para derrotá-lo.

O que há de novo em "Super Mario Galaxy - O filme"?

Inspirado diretamente no aclamado jogo de 2007, o novo filme leva a aventura para o espaço. A trama acompanha Mario em uma missão cósmica para resgatar a Princesa Peach, que foi sequestrada por Bowser e levada para o centro do universo. Para navegar pelas galáxias, ele contará com a ajuda de novos e poderosos aliados.

A cena pós-créditos do primeiro longa, que mostrava um ovo de Yoshi, se concretiza com a presença confirmada do dinossauro, que é dublado pelo ator Donald Glover. Além dele, um elenco estelar se junta à franquia, introduzindo personagens queridos pelos fãs.

Entre as novidades estão a Princesa Rosalina, guardiã do cosmos, dublada por Brie Larson, e o filho de Bowser, Bowser Jr., com a voz de Benny Safdie. O elenco se completa com Luis Guzmán como o vilão Wart, Issa Rae como a Honey Queen e uma participação especial de Glen Powell como Fox McCloud, indicando um crossover inesperado.

Com a equipe criativa original de volta, incluindo o compositor Brian Tyler, o longa expande o universo cinematográfico da Nintendo com uma aventura espacial cheia de ação, humor e novas galáxias para explorar, honrando o legado de um dos jogos mais icônicos da franquia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.