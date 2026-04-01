Assine
overlay
Início Cultura
"BBB 26"

Solange Couto chora ao vivo e pede perdão: ‘Fiquei muito envergonhada’

Em conversa com Ana Maria Braga, no 'Mais você' desta quarta-feira (1/3), atriz lamentou a própria conduta durante o reality e se desculpou no programa

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
01/04/2026 12:04

compartilhe

SIGA
×
Solange Couto chora ao vivo e pede perdão no Mais Você: ‘Fiquei muito envergonhada’
Solange Couto foi eliminada do 'BBB26' com o recorde de rejeição da temporada crédito: Tupi

Solange Couto deixou o "BBB 26" com o maior índice de rejeição da temporada e, na manhã desta quarta-feira (1º/3), cumpriu a primeira agenda pós-eliminação: uma participação no "Mais Você", de Ana Maria Braga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Diante da apresentadora, a atriz revisitou momentos polêmicos de sua passagem pelo reality e admitiu ter refletido sobre o próprio comportamento após sair da casa. Entre lágrimas, pediu desculpas publicamente.

"Fiquei muito envergonhada e estou muito triste comigo", disse Solange, que, em seguida, pediu perdão "a todas as mães, todas as mulheres, todas as avós" e a quem, segundo ela, "luta com a mesma força" que sempre lutou pela própria vida.

Ainda chorando, a atriz reconheceu o peso do que aconteceu dentro do confinamento. "A essa altura da vida cometer uma coisa tão grave e tão feia", lamentou, agradecendo a Ana Maria pela chance de se pronunciar no programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Solange Couto foi a 11ª participante a deixar o BBB 26. A atriz obteve 94,17% da média dos votos, sendo a mais votada em um paredão triplo que a colocou contra Jordana e Marciele.

Tópicos relacionados:

bbb-26 globo solange-couto televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay