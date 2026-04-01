Solange Couto chora ao vivo e pede perdão: ‘Fiquei muito envergonhada’

Solange Couto deixou o "BBB 26" com o maior índice de rejeição da temporada e, na manhã desta quarta-feira (1º/3), cumpriu a primeira agenda pós-eliminação: uma participação no "Mais Você", de Ana Maria Braga.

Diante da apresentadora, a atriz revisitou momentos polêmicos de sua passagem pelo reality e admitiu ter refletido sobre o próprio comportamento após sair da casa. Entre lágrimas, pediu desculpas publicamente.

"Fiquei muito envergonhada e estou muito triste comigo", disse Solange, que, em seguida, pediu perdão "a todas as mães, todas as mulheres, todas as avós" e a quem, segundo ela, "luta com a mesma força" que sempre lutou pela própria vida.

Ainda chorando, a atriz reconheceu o peso do que aconteceu dentro do confinamento. "A essa altura da vida cometer uma coisa tão grave e tão feia", lamentou, agradecendo a Ana Maria pela chance de se pronunciar no programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Solange Couto foi a 11ª participante a deixar o BBB 26. A atriz obteve 94,17% da média dos votos, sendo a mais votada em um paredão triplo que a colocou contra Jordana e Marciele.