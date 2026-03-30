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BBB 26

Cowboy diz que convivência com Alemão era melhor do que com Ana Paula

Eliminado neste domingo (29/3), o participante contou no 'Mais você' que a rivalidade que teve no 'BBB 7' 'era diferente, não existia inimizade'

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
30/03/2026 15:35 - atualizado em 30/03/2026 17:34

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Alberto Cowboy ficou feliz de ter voltado ao BBB. "Prefiro ser lembrado como vilão a não ser lembrado", comentou. crédito: Reprodução/Instagram

Se no "BBB 7", Diego Alemão e Alberto Cowboy viviam uma rivalidade bastante comentada, no "BBB 26" a situação foi ainda pior entre Cowboy, que retornou como Veterano, e Ana Paula Renault.

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Entrevistado por Ana Maria Braga no "Mais você", o eliminado do jogo com mais de 67% dos votos contou que as tretas na primeira edição não passam nem perto dos embates que ele teve no reality atual.

 

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"O Alemão, apesar de estarmos em lados opostos no 'BBB 7', uma semana antes de eu sair daquela edição, a gente dividia o mesmo quarto. Era um antagonismo diferente, não existia inimizade. Com a Ana Paula eu nem cheguei a ter amizade", comentou.

 

No bate-papo, Cowboy voltou a tocar na tecla de que o jogo dela é "espezinhar a vida dos demais participantes". Porém, ele foi o único que conseguiu desestabilizar a oponente ao mencionar o pai dela em uma discussão.

"Em momento algum falei da família dela. Ela sempre vinha com argumentos e usava o que a gente falava a favor dela. Eu quis cutucar, mas não quis cavar uma expulsão. Poderia ter peitado, mas preferi fechar a porta e não bater de frente", afirmou ele, ao relembrar o dia em que Ana Paula foi para cima dele no quarto.

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Apesar de tudo isso, ele conta que sai com "energia boa" e que foi "uma vitória ter voltado a participar". "Prefiro ser lembrado como vilão do que não ser lembrado", comentou.

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