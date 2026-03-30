Cowboy diz que convivência com Alemão era melhor do que com Ana Paula

Se no "BBB 7", Diego Alemão e Alberto Cowboy viviam uma rivalidade bastante comentada, no "BBB 26" a situação foi ainda pior entre Cowboy, que retornou como Veterano, e Ana Paula Renault.

Entrevistado por Ana Maria Braga no "Mais você", o eliminado do jogo com mais de 67% dos votos contou que as tretas na primeira edição não passam nem perto dos embates que ele teve no reality atual.

"O Alemão, apesar de estarmos em lados opostos no 'BBB 7', uma semana antes de eu sair daquela edição, a gente dividia o mesmo quarto. Era um antagonismo diferente, não existia inimizade. Com a Ana Paula eu nem cheguei a ter amizade", comentou.





No bate-papo, Cowboy voltou a tocar na tecla de que o jogo dela é "espezinhar a vida dos demais participantes". Porém, ele foi o único que conseguiu desestabilizar a oponente ao mencionar o pai dela em uma discussão.

"Em momento algum falei da família dela. Ela sempre vinha com argumentos e usava o que a gente falava a favor dela. Eu quis cutucar, mas não quis cavar uma expulsão. Poderia ter peitado, mas preferi fechar a porta e não bater de frente", afirmou ele, ao relembrar o dia em que Ana Paula foi para cima dele no quarto.

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Apesar de tudo isso, ele conta que sai com "energia boa" e que foi "uma vitória ter voltado a participar". "Prefiro ser lembrado como vilão do que não ser lembrado", comentou.