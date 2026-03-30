Laura Pausini estreia turnê mundial; veja informações para o show no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Laura Pausini inaugurou sua 11ª turnê mundial, a "Io canto/yo canto world tour 2026/2027", na última sexta-feira (27/3), em Pamplona, na Espanha. O espetáculo já tem data confirmada no Brasil: 27 de fevereiro de 2027, em São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Pela primeira vez, a artista italiana inicia uma turnê mundial fora da Itália. O retorno aos palcos acontece dois anos após sua última série de shows e marca uma fase construída a partir de seus trabalhos mais recentes, "Io canto 2" e "Yo canto 2".

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“Sou cantora e tenho orgulho disso. De qualquer forma, sempre farei o possível para deixar uma marca, a minha identidade vocal”, afirma Laura. “Essa é a minha vida, me deu muito mais do que eu sonhava e esperava, então preciso não ter medo e assumir a responsabilidade do papel que me foi dado.”

O espetáculo se baseia em uma essência dupla, italiana e latina, refletindo as tradições musicais dos dois álbuns. A turnê foi concebida como dois shows diferentes, com dois setlists e duas produções. A proposta permite que o público que assistir a mais de uma data descubra uma apresentação distinta, tanto no aspecto musical quanto no visual.

Encontros marcantes na estreia

A apresentação em Pamplona contou com participações especiais. O primeiro encontro foi com Mikel Izal, com quem Laura interpretou “Pausa” pela primeira vez ao vivo. “É uma das poucas canções que sinto como uma conversa comigo mesma. Quando a canto ao vivo, sinto todo o meu corpo envolvido”, disse a cantora.

O segundo momento foi a participação de Rosana para cantar “El talismán”. O encontro inédito uniu duas das vozes mais influentes da música em espanhol. “Senti a falta de uma mulher ao meu redor com quem pudesse compartilhar o que estava vivendo, e foi a Rosana, com sua personalidade e sua música, quem me trouxe essa companhia e essa força”, revelou Pausini.

Uma fortaleza para a música

A direção artística, assinada por Luca Tommassini em parceria com Laura, partiu de uma ideia da própria artista. A cenografia imersiva representa uma grande fortaleza, um espaço de proteção para a música, na qual Laura se apresenta como uma guerreira que a defende.

O show tem forte desenvolvimento audiovisual, com conteúdos criados para painéis de LED. No palco, Laura é acompanhada por uma banda de sete músicos e quatro backing vocals, com direção musical de Paolo Carta. O figurino, de Monica Serani, acompanha as diferentes identidades do espetáculo.

Após Pamplona, a turnê segue pela Espanha, com datas em Tenerife, Barcelona, Valência e Madrid. Em seguida, percorre a América Latina, Estados Unidos e Canadá. No outono europeu, retorna à Itália e às principais capitais da Europa, seguindo em 2027 com a data no Brasil e uma etapa final europeia até o fim do ano.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.