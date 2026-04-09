Assine
overlay
Início Cultura
TODO MUNDO NO RIO

Shakira em Copacabana: o detalhe que desbanca Madonna e Lady Gaga

Estrutura supera montagens de Madonna e Lady Gaga e ocupará mais de 1.300 m² na areia

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
09/04/2026 09:45

compartilhe

SIGA
×
Megashow de Shakira no Rio está marcado para 2 de maio crédito: AFP

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um palco gigante, maior do que os já montados para Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) no evento Todo Mundo no Rio. É isso que promete a empresa responsável pelo show de Shakira, que acontece na praia de Copacabana, no dia 2 de maio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Bonus Track, o palco terá 1.345 m², com uma passarela de 25 metros de comprimento e 500 m² de LED, além de 2,20 metros de altura na base montada na areia. Ao longo da praia, 16 torres de som e vídeo, com telões de LED de 45 m². O espetáculo será transmitido pela Globo, Multishow e Globoplay.

 

Em 2025, Lady Gaga se apresentou na Praia de Copacabana em uma estrutura de cerca de 1.260 m², com 800 m² em telões de LED, já 50% maior que o palco de Madonna -- com 821 m², porém com três passarelas. A expectativa dos organizadores é que a cantora colombiana supere o recorde da Mother Monster, que levou 2,1 milhões de pessoas às areias de Copacabana.

Shakira está viajando pelo mundo com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que começou justamente no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2025. Entre as músicas do setlist estão 'Hips Don't Lie', 'Poem for a Horse', "Whenever, Whenever", "Girl Like Me", "La Tortura" e "Pies Descalzos".

Nesta segunda-feira (6), Anitta anunciou o lançamento de uma música com Shakira. "Choka Choka" vai integrar o próximo álbum da brasileira, Equilibrivm, previsto para sair no dia 16 deste mês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A canção, que será lançada nesta quinta (9), marca uma parceria inédita. Embora Anitta já tenha participado de um videoclipe de Shakira, Soltera (2024), esta será a primeira vez que elas cantam juntas em uma faixa gravada. O anúncio despertou especulações sobre uma possível participação da brasileira no megashow da colombiana no Rio.

Tópicos relacionados:

brasil cultura lady-gaga madonna musica rio-de-janeiro shows

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay