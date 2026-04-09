Shakira em Copacabana: o detalhe que desbanca Madonna e Lady Gaga
Estrutura supera montagens de Madonna e Lady Gaga e ocupará mais de 1.300 m² na areia
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um palco gigante, maior do que os já montados para Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) no evento Todo Mundo no Rio. É isso que promete a empresa responsável pelo show de Shakira, que acontece na praia de Copacabana, no dia 2 de maio.
Segundo a Bonus Track, o palco terá 1.345 m², com uma passarela de 25 metros de comprimento e 500 m² de LED, além de 2,20 metros de altura na base montada na areia. Ao longo da praia, 16 torres de som e vídeo, com telões de LED de 45 m². O espetáculo será transmitido pela Globo, Multishow e Globoplay.
Em 2025, Lady Gaga se apresentou na Praia de Copacabana em uma estrutura de cerca de 1.260 m², com 800 m² em telões de LED, já 50% maior que o palco de Madonna -- com 821 m², porém com três passarelas. A expectativa dos organizadores é que a cantora colombiana supere o recorde da Mother Monster, que levou 2,1 milhões de pessoas às areias de Copacabana.
Shakira está viajando pelo mundo com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que começou justamente no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2025. Entre as músicas do setlist estão 'Hips Don't Lie', 'Poem for a Horse', "Whenever, Whenever", "Girl Like Me", "La Tortura" e "Pies Descalzos".
Nesta segunda-feira (6), Anitta anunciou o lançamento de uma música com Shakira. "Choka Choka" vai integrar o próximo álbum da brasileira, Equilibrivm, previsto para sair no dia 16 deste mês.
A canção, que será lançada nesta quinta (9), marca uma parceria inédita. Embora Anitta já tenha participado de um videoclipe de Shakira, Soltera (2024), esta será a primeira vez que elas cantam juntas em uma faixa gravada. O anúncio despertou especulações sobre uma possível participação da brasileira no megashow da colombiana no Rio.