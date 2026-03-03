Assine
Shakira faz megashow gratuito para 400 mil pessoas no México

    A apresentação histórica contou com fãs que chegaram dias antes para garantir lugar e teve grande repercussão nas redes e na imprensa. Shakira é uma das cantoras mais populares da atualidade em escala mundial.

  Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito "Todo Mundo no Rio", marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana. 

    Shakira foi confirmada como a principal atração do megashow gratuito “Todo Mundo no Rio”, marcado para 2 de maio, na Praia de Copacabana. 

  O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.

    O projeto reúne grandes nomes da música internacional em apresentações abertas ao público na orla carioca e já contou com shows de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.

  Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará "o show mais sonhado" de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase "Eu te amo, Brasil!".

    Após a confirmação, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que fará “o show mais sonhado” de sua vida. Na gravação, alternando entre português e inglês, mencionou a saudade dos fãs brasileiros, sambou rapidamente, agradeceu o carinho do público e finalizou com a frase “Eu te amo, Brasil!”.

  Para a realização do evento, Shakira assinou contrato com a produtora Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A apresentação principal está prevista para começar às 21h45, contará com um show de abertura ainda sem artista confirmado e terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

    Para a realização do evento, Shakira assinou contrato com a produtora Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer. A apresentação principal está prevista para começar às 21h45, contará com um show de abertura ainda sem artista confirmado e terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

  O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais. 

    O show representa mais um capítulo da relação da artista colombiana com o Brasil, construída ao longo de décadas de visitas, apresentações e parcerias musicais. 

  O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum "Pies Descalzos". 

    O primeiro contato profissional com o país ocorreu em 1996, quando, aos 18 anos, ela realizou uma turnê do álbum “Pies Descalzos”. 

  Em 2016, durante entrevista ao "Jornal Hoje", declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira.

    Em 2016, durante entrevista ao “Jornal Hoje”, declarou que considera o português sua segunda língua e destacou sua identificação com a cultura brasileira.

  A cantora segue com a turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" ("As Mulheres Já Não Choram", em português), com apresentações recentes pela América Latina.

    A cantora segue com a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (“As Mulheres Já Não Choram”, em português), com apresentações recentes pela América Latina.

  Em 2025, Shakira retornou ao Brasil após oito anos para iniciar a série de shows com apresentações no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em São Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo. 

    Em 2025, Shakira retornou ao Brasil após oito anos para iniciar a série de shows com apresentações no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no MorumBIS, em São Paulo, antes de seguir para outras cidades ao redor do mundo. 

  Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar "Acróstico", música lançada em 2023 e dedicada a eles.

    Em um desses shows, em dezembro de 2025, em Buenos Aires, dividiu o palco pela primeira vez com os filhos Milan, nascido em 2013, e Sasha, nascido em 2015, para cantar â??AcrÃ³sticoâ?, mÃºsica lanÃ§ada em 2023 e dedicada a eles.

  A turnê está vinculada ao álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", lançado em 2024, que inclui o single "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023. 

    A turnê está vinculada ao álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lançado em 2024, que inclui o single “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançado em 2023. 

  "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022. 

    “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” reúne referências ao término do relacionamento entre Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus filhos, que começou em 2010 e foi encerrado em 2022. 

  Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento.

    Na faixa, a cantora aborda diretamente episódios ligados à separação, expressando sentimentos de decepção e empoderamento feminino. A letra também inclui menções à relação de Piqué com Clara Chía e críticas ao comportamento do ex-jogador durante o período do rompimento.

  Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações.

    Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em 2 de fevereiro de 1977, em Barranquilla, na Colômbia, e já conquistou quatro prêmios Grammy e 7 indicações. No Grammy Latino, os números são ainda maiores, com 15 vitórias e mais de 35 indicações.

  Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever", "Chantaje", "Loca" e "She Wolf".

    Com mais de dez álbuns lançados, acumulou sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje”, “Loca” e “She Wolf”.

  A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. "Waka Waka", um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou "La La La", música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público.

    A artista também mantém forte ligação com a Copa do Mundo. “Waka Waka”, um de seus maiores sucessos, foi a música oficial do torneio realizado em 2010, na África do Sul. Em 2014, lançou “La La La”, música associada ao evento realizado no Brasil após pedidos do público.

  A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami.

    A Copa do Mundo não foi o único grande evento esportivo em que a cantora se apresentou. Em 2020, ela dividiu o palco com Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl LIV, a final da NFL (liga de futebol americano), realizado em Miami.

