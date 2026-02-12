Show da Shakira no Rio: como garantir seu lugar no evento gratuito

A cantora Shakira foi confirmada como a grande atração do evento "Todo Mundo no Rio 2026", com um show gratuito que promete parar a praia de Copacabana. A apresentação, que deve atrair milhões de pessoas, já movimenta fãs de todo o Brasil e do exterior, exigindo um planejamento cuidadoso para quem deseja garantir um bom lugar na areia.

O espetáculo faz parte de uma série de iniciativas para promover a cidade como um destino global para grandes eventos. A escolha de Shakira, uma artista com forte apelo popular e incontáveis sucessos, reforça a grandiosidade do projeto. O show acontecerá no dia 2 de maio de 2026, e a organização já orienta o público a se preparar com bastante antecedência.

Leia Mais

Para quem planeja assistir à apresentação histórica, a organização é o fator mais importante. Eventos desse porte em Copacabana costumam impactar toda a logística da cidade, desde o transporte público até a rede hoteleira. Pensar nos detalhes com antecedência é o segredo para aproveitar a festa sem preocupações.

Dicas para não perder o show da Shakira

A experiência de assistir a um megaevento gratuito em um dos cenários mais famosos do mundo pode ser incrível, mas requer atenção a alguns pontos cruciais. Seguir um roteiro básico ajuda a evitar imprevistos e garante que o foco seja apenas a música. Veja o passo a passo para se organizar:

Transporte público é a melhor opção: A maneira mais eficiente de chegar a Copacabana será o metrô. Em dias de grandes eventos, diversas ruas do bairro são fechadas para veículos. Planeje o trajeto e compre os bilhetes com antecedência para evitar filas. Fique atento aos horários especiais de funcionamento que costumam ser anunciados perto da data.

Hospedagem com antecedência: Para quem vem de outras cidades ou estados, reservar a hospedagem o quanto antes é fundamental. Os preços em Copacabana e bairros vizinhos, como Ipanema e Leme, tendem a subir drasticamente. Considere também se hospedar em locais com fácil acesso ao metrô, como Botafogo, Flamengo ou Catete.

Segurança em primeiro lugar: Em grandes aglomerações, evite levar objetos de valor. Opte por doleiras ou bolsos frontais para guardar celular, documentos e dinheiro. Combine pontos de encontro com seus amigos caso alguém se perca no meio da multidão e mantenha o celular sempre carregado.

Chegue cedo para garantir um bom lugar: Com início previsto para as 21h45, o show atrairá uma multidão. A praia de Copacabana é extensa, mas os melhores pontos, com visão privilegiada do palco e acesso aos telões, são disputados rapidamente. Se você faz questão de uma boa visão, programe-se para chegar com várias horas de antecedência.

Hidratação e conforto são essenciais: O calor do Rio de Janeiro pode ser intenso. Leve garrafas de água plásticas e lacradas, pois a entrada de outros recipientes pode ser restrita. Use roupas leves, calçados confortáveis e não se esqueça do protetor solar. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.