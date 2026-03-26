Lady Gaga, estrela consolidada como ícone da música contemporânea
Ela ganhou projeção mundial no final dos anos 2000 e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Com hits que dominaram as paradas e apresentações marcadas por forte identidade visual, Gaga consolidou uma carreira que vai além da música.
Nos últimos anos, também conquistou espaço no cinema, ampliando ainda mais seu reconhecimento artístico. Ao transitar entre diferentes estilos e linguagens, ela permanece como uma das figuras mais influentes da cultura pop atual.
Stefani Joanne Angelina Germanotta, a Lady Gaga, nasceu em Nova York (Estados Unidos) em 1986. Ela é considerada uma das maiores cantoras do Século 21, principalmente no pop. Foto: Instagram @ladygaga
Ainda na adolescência, Gaga começou a cantar em clubes e bares. Aos 17, ela foi aceita na New York University's Tisch School of the Arts. Dois anos depois, começou a se dedicar integralmente à sua carreira musical. Foto: Youtube/ Lady Gaga
Gaga começou a cantar profissionalmente no início dos anos 2000, em Nova York. Aos poucos, ganhou fama nos Estados Unidos e no mundo. Não à toa, acumula mais de R$ 1,5 bilhão de fortuna e mais de 60 milhões de seguidores apenas no Instagram. Foto: Reprodução/@ladygaga
Ela ganhou destaque como artista após o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, “The Fame”, em 2008. O disco foi um sucesso de crítica e comercial. Nos Estados Unidos, ela alcançou a posição máxima de número dois na Billboard 200. Foto: Divulgação
As canções "Just Dance" e "Poker Face", co-escritas e produzidas por RedOne, tornaram-se sucessos internacionais, atingindo o topo da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, bem como em vários outros países. Foto: Reprodução/@ladygaga
No início de 2009, ela partiu para sua primeira turnê, a “The Fame Ball Tour”. No quarto trimestre do ano, lançou o extended play (EP) “The Fame Monster”, que contém os êxitos internacionais "Bad Romance", "Telephone" e "Alejandro". Foto: Reprodução/@ladygaga
O seu segundo álbum de estúdio, “Born This Way”, foi lançado em 2011 e vendeu 16 milhões de cópias mundialmente. Além disso, produziu os singles "Born This Way", "Judas" e "The Edge of Glory", que se tornaram sucessos internacionais. Foto: Reprodução/@ladygaga
Paralelamente a isso, Gaga construiu uma carreira sólida como atriz, tendo como primeiro papel uma participação na série “American Horror Story: Hotel” (2015-2016), que lhe rendeu um Globo de Ouro. Foto: Instagram @itstonybennett
Contudo, foi em “Nasce Uma Estrela” (2018) que Lady Gaga se consagrou. O longa lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor atriz. Mas a estatueta que venceu foi de Melhor Canção Original, Shallow. Outro trabalho de Gaga no cinema foi em “Coringa: Delírio a Dois”, de 2024. Foto: Reprodução Youtube
Em 2025, o show de Lady Gaga na praia de Copacabana foi registrado oficialmente no Livros dos Recordes, o Guinness Book. De acordo com o Guinness, a apresentação da estrela pop atraiu 2,5 milhões pessoas para a orla carioca. Foto: Divulgação/Kevin Mazur/WireImage for Live Nation