Globo faz piada com apelidos de Ana Paula para Jonas e Maxiane no 'BBB 26'
Emissora usou os termos Quinta Série e Coordenadora do Resort, sobre os ex-participantes do reality, em propaganda para divulgar série 'Os outros'
compartilheSIGA
Um comercial estrelado por Jonas e Maxiane, ex-confinados do "BBB 26", surpreendeu o público durante o intervalo do reality na TV Globo, na última quinta-feira (9/4). A peça publicitária, que promove a série "Os outros" do Globoplay, rapidamente gerou burburinho e elogios nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A campanha chamou a atenção por incorporar diretamente os apelidos que a dupla recebeu de Ana Paula durante o programa. Jonas foi mencionado como "5ª série", enquanto Maxiane foi caracterizada como "coordenadora do resort".
VEJA: Jonas e Maxiane fizeram uma campanha publicitária com apelidos que Ana Paula deu para eles dentro do #BBB26. pic.twitter.com/mWpvn1H1Qf— CHOQUEI (@choquei) April 10, 2026
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A propaganda fez ainda referências a outros momentos marcantes da temporada. Detalhes como o incidente de Milena soltando um pum em Jonas, o número "22" frequentemente associado ao brother no cenário, e a misteriosa "dona da casa", interpretada como uma indireta a Ana Paula, foram incluídos no vídeo.