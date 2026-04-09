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BBB 26

Solange Couto reclama de tratamento da Globo e diz que não foi acolhida

Eliminada com o maior índice de rejeição desta edição do reality, atriz considera que perdeu tempo e diz que ainda não tem nenhum projeto novo de trabalho

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Repórter
09/04/2026 16:29

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Eliminada do "BBB 26" com recorde de votos, Solange Couto diz que Globo não oferece acolhimento e a tem preterido de seus projetos de novelas
Eliminada do 'BBB 26' com recorde de votos, Solange Couto diz que Globo não oferece acolhimento e a tem preterido de seus projetos de novelas crédito: TV Globo / reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Solange Couto, eliminada com o maior índice de rejeição do "BBB 26", comentou que não voltaria para a casa mais vigiada do Brasil e afirma que não recebeu apoio da Globo. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a ex-sister ainda falou sobre arrependimento.

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Solange afirmou que não foi convidada para participar de nenhuma novela no momento e que o elenco para a próxima novela das 21h, que substituirá "Três graças", já deve estar completamente escalado. Ela ainda reiterou que conversou com a direção da emissora, mas ainda não tem nenhum projeto novo de trabalho.

Ao ser questionada se ela se arrependeu de ter entrado no programa, a carioca não deu uma resposta concreta. "Mais ou menos", disse. Ela completou citando que perdeu tempo em que poderia estar com a família e trabalhando.

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Solange ainda foi direta ao responder se a Globo oferece acolhimento e tratamento psicológico para quem sai do programa com rejeição: "A mim, não". Ela comentou que, quando ainda estava confinada, nunca foi chamada para conversar com a psicóloga.

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