Solange Couto afirma que vai 'pedir desculpas quantas vezes for preciso'
Após ser eliminada do 'BBB 26' com 94,17% dos votos, a atriz assistiu aos seus momentos polêmicos durante o 'Bate-papo com o eliminado'
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A atriz Solange Couto saiu da casa do"BBB 26" (Globo) nesta terça-feira (31/3), após receber 94,17% dos votos em um paredão contra Jordana Morais e Marciele Albuquerque.
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Após deixar o reality, ela conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro e reforçou suas desculpas pelas falas que repercutiram mal no programa.
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Durante o 'Bate-Papo Com o Eliminado', Solange pôde rever momentos em que proferiu frases polêmicas e ficou chocada com o que ela mesma disse.
A atriz afirmou que, em circunstâncias normais, não falaria nada daquilo e que gostaria de pedir desculpas a Ana Paula Renault, alvo da maior parte de seus comentários.
Os entrevistadores mostraram para a eliminada a porcentagem de seu paredão e revelaram que ela lidera o ranking de rejeição da edição. Solange afirmou estar com medo do que pode acontecer daqui para a frente e se emocionou.
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"Eu compreendo e respeito. Se existe abaixo de Deus alguém que tenho que respeitar é o público que me permite trabalhar. Peço desculpas mais uma vez e vou pedir desculpas quantas vezes for preciso", reiterou.