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Nova temporada de 'Fábrica de casamentos' estreia hoje

Episódios serão exibidos a partir desta quarta-feira (1º/4), simultaneamente no SBT e no Disney+, às 22h45. Ana Furtado comanda a atração

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Repórter
01/04/2026 15:05

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Beca Milano, Mari Dedivitis, Ana Furtado e Lucas Anderi estão à frente da nova temporada de "Fábrica de casamentos", dirigida por Marcelo Kestenbaum
Beca Milano, Mari Dedivitis, Ana Furtado e Lucas Anderi estão à frente da nova temporada de "Fábrica de casamentos", dirigida por Marcelo Kestenbaum crédito: Rogério Pallatta/SBT

Estreia nesta quarta-feira (1º/4) o primeiro episódio da nova temporada do reality “Fábrica de casamentos”, exibido às 22h45, simultaneamente no Disney+ e no SBT. No total, serão 12 episódios, lançados sempre às quartas e sob o comando da apresentadora Ana Furtado.

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A equipe de organização é composta pela confeiteira Beca Milano, o estilista Lucas Anderi e Mari Dedivitis, organizadora de festas. Cada episódio disponibilizado no Disney+ conta com versão estendida, com cenas não exibidas na TV aberta, além de bastidores e conteúdos adicionais. 

Exibidas de 2017 a 2020, as quatro temporadas anteriores foram comandadas por Chris Flores e pelo chef Carlos Bertolazzi. Atualmente, Chris apresenta o vespertino “Melhor da tarde”, na Band. Ana Furtado deixou a TV Globo em setembro de 2022, após 26 anos na emissora. Estava à frente do programa “É de casa”. 

“Fábrica de casamentos” chamou a atenção por realizar desejos excêntricos de casais, como festas inspiradas em jogos de basquete, na tecnologia da robótica ou no universo country. O programa providenciou vestidos de noiva coloridos e até o figurino de uma “noiva sereia”.

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A atração nupcial também produziu entradas triunfais inusitadas. Uma noiva chegou à cerimônia das próprias bodas em um trator; outra veio a bordo da carruagem de Cinderela, em clima de conto de fadas.

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