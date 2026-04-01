Judas na música: de Lady Gaga ao rap, a traição que inspira hits

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Poucas figuras da história despertam tanto fascínio e repulsa quanto Judas Iscariotes. O apóstolo que traiu Jesus com um beijo se tornou o arquétipo universal da traição, uma fonte inesgotável de inspiração para a arte. Na música, em especial, seu nome transcende a religião e se transforma em uma poderosa metáfora para explorar as complexidades das relações humanas, a lealdade e o conflito interno entre o bem e o mal.

Do pop à polêmica

Um dos exemplos mais icônicos da cultura pop recente é a música "Judas", lançada por Lady Gaga em 2011. A canção gerou controvérsia ao retratar uma narradora dividida entre o amor por uma figura que representa Jesus e uma atração irresistível por Judas. Com uma batida eletrônica pulsante, Gaga explora a ideia de se apaixonar por aquilo que pode te destruir, usando a dualidade bíblica para falar sobre relacionamentos tóxicos e perdão. "Estou apaixonada por Judas", canta ela, ressignificando o traidor como um símbolo de vulnerabilidade e falha humana.

“Eu quero te amar / Mas alguma coisa está me afastando de você / Jesus é a minha virtude / E Judas é o demônio ao qual me apego”, diz a letra.

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O peso da traição no rock e no metal

O rock, com sua tradição de questionar dogmas, também encontrou em Judas um personagem recorrente. O lendário Bob Dylan, em sua canção de protesto "With God on Our Side", de 1964, usa a figura para questionar a moralidade da guerra e da história.

“Nas horas de trevas ando pensando sobre isso / Que Jesus Cristo foi traído por um beijo / Mas não posso pensar por você, é você que precisa decidir / Se Judas Iscariotes tinha Deus do seu lado”, canta.

Décadas depois, o peso da traição ganhou contornos mais sombrios no heavy metal. A banda Metallica, em "The Judas Kiss", do álbum Death Magnetic (2008), utiliza a imagem do "beijo de Judas" para descrever uma tentação que leva à danação. A letra sugere uma narrativa sobre sucumbir a uma força corruptora, onde a traição não é apenas contra outra pessoa, mas contra si mesmo.

Já a música "Judas" (1978), de Raul Seixas e Paulo Coelho, traz uma análise diferente. Para a dupla, Judas Iscariotes não é um traidor, mas o melhor amigo de Jesus e peça essencial no "plano secreto" da salvação. A letra sugere que a traição foi acordada para possibilitar a crucificação, questionando dogmas.

“Parte de um plano secreto / Amigo fiel de Jesus / Eu fui escolhido por ele / Para pregá-lo na cruz / Cristo morreu com um homem / Um mártir da salvação / Deixando prá mim seu amigo / O sinal da traição”, diz um trecho.

Judas como gíria no rap nacional

No rap nacional, o nome "Judas" se consolidou como uma gíria poderosa para descrever traidores, delatores e "falsos amigos". A lealdade é um tema central no hip-hop, e a figura do traidor é constantemente evocada nas letras como um alerta.

Artistas como L7NNON e o grupo de rap geek 7 Minutoz, por exemplo, já exploraram em suas rimas a dinâmica da confiança e da traição, usando a metáfora de Judas para dar peso e universalidade às suas narrativas sobre as ruas e as relações interpessoais.

Um símbolo atemporal

Seja como um amante proibido no pop, um peão em um jogo de poder no rock ou um sinônimo de falsidade no rap, Judas continua a ser uma musa improvável. Sua história força artistas e ouvintes a confrontar o lado mais sombrio da natureza humana, provando que a traição, em todas as suas formas, é um tema que nunca sai de moda.

Carol Biazin, por exemplo, traz uma reflexão sobre rivalidade feminina em “Beijo de Judas”. “Vão te pegar no antidoping / Receita de diva pop comigo não vai rolar /Cheio de boa intenção, mas de boa intenção o inferno tá cheio / Judas, Ju, Ju, Ju, Ju, Judas / Seu beijo foi beijo de Judas”, diz um trecho.

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