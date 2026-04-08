Toy Story 5: Woody e Buzz podem ter final triste, indica diretor

Toy Story 5 deve seguir um caminho diferente dos filmes anteriores da franquia. Segundo o diretor Andrew Stanton, a nova história vai abordar o impacto da tecnologia sobre os brinquedos, com um desfecho menos otimista.

Em entrevista à Empire, Stanton explicou a proposta do novo filme, que vai colocar Woody e Buzz diante de uma ameaça diferente: um tablet chamado Lilypad.

Quando a tecnologia entra, ela vence. Isso acontece com adultos e crianças. Ela simplesmente vence, disse. Então esse foi o caminho mais interessante: não há competição. Coloque uma criança brincando com brinquedos, introduza um dispositivo com tela e veja o que acontece. Nós seguimos essa verdade e nos divertimos com isso."

O diretor também indicou que o desfecho será diferente do padrão da franquia.

"A maior questão que sempre esteve presente é como a tecnologia tomou o lugar das brincadeiras na vida real. Lily representa aquilo contra o que estamos lutando", disse.

Tudo sobre Toy Story 5

Os brinquedos estão de volta em Toy Story 5, da Disney e da Pixar – e, desta vez, é brinquedo versus tecnologia", diz a sinopse oficial. "Buzz, Woody, Jessie e o restante da turma veem seus papéis ameaçados quando são apresentados ao que as crianças de hoje mais amam… eletrônicos!", termina a sinopse.

Tom Hanks e Tim Allen retornam, respectivamente, como Woody e Buzz.

O elenco também conta com Anna Faris, Ernie Hudson e Conan O’Brien, interpretando novos personagens.

Andrew Stanton (Wall-E, Procurando Nemo) escreveu o roteiro e divide a direção com McKenna Harris, artista da Pixar que trabalhou em Luca e Elementos.

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Toy Story 5 estreia em 18 de junho nos cinemas brasileiros.