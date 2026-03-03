Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Tim Allen, aos 72 anos, volta a dublar Buzz Lightyear em ‘Toy Story’

RF
Redação Flipar
  • <p>Tim Allen completou 72 anos no dia 13/07/2025. E no vasto currículo tem o personagem como um dos destaques. Buzz o popularizou mundialmente.<br /> Conheça a seguir a sua trajetória!</p>

    Tim Allen completou 72 anos no dia 13/07/2025. E no vasto currículo tem o personagem como um dos destaques. Buzz o popularizou mundialmente.
    Conheça a seguir a sua trajetória!

     Foto: Reprodução do Instagram @unofficial_timallen
  • <p>Natural de Denver, capital e cidade mais populosa do estado do Colorado, Tim Allen é o terceiro de seis filhos do casal Martha Katherine e Gerald M. Dick. </p>

    Natural de Denver, capital e cidade mais populosa do estado do Colorado, Tim Allen é o terceiro de seis filhos do casal Martha Katherine e Gerald M. Dick.

    Foto: celebrity post - Flickr
  • <p>Na juventude, ele estudou na Seaholm High School, em Birmingham, no Michigan, onde frequentou aulas de teatro e música – de onde nasceu sua paixão por piano clássico. </p>

    Na juventude, ele estudou na Seaholm High School, em Birmingham, no Michigan, onde frequentou aulas de teatro e música – de onde nasceu sua paixão por piano clássico.

    Foto: Reprodução do Instagram @unofficial_timallen
  • <p>Ele deu início à carreira como comediante em 1975, um ano antes de se formar em comunicação, com especialização em produção de rádio e televisão. </p>

    Ele deu início à carreira como comediante em 1975, um ano antes de se formar em comunicação, com especialização em produção de rádio e televisão.

    Foto: Reprodução do X @ofctimallen
  • <p>No fim da década de 1970, Tim Allen passou 28 meses preso por tráfico de drogas após ser flagrado com cocaína. Em seguida, após conquistar a liberdade ele foi morar em Los Angeles e passou a trabalhar no The Comedy Store, clube de comédia local. </p>

    No fim da década de 1970, Tim Allen passou 28 meses preso por tráfico de drogas após ser flagrado com cocaína. Em seguida, após conquistar a liberdade ele foi morar em Los Angeles e passou a trabalhar no The Comedy Store, clube de comédia local.

    Foto: INstagram @tim_allenofficial
  • <p>Porém, foi apenas em 1988 que o ator estreou no cinema, no filme “Tropical Snow”, do diretor colombiano Ciro Durán. Ele fez uma participação especial como um carregador de bagagem. </p>

    Porém, foi apenas em 1988 que o ator estreou no cinema, no filme “Tropical Snow”, do diretor colombiano Ciro Durán. Ele fez uma participação especial como um carregador de bagagem.

    Foto: Reprodução do X @ofctimallen
  • <p>A fama veio para Tim Allen nos anos 1990, com a sitcom “Home Improvement”, da ABC. Na série, um dos maiores sucessos da TV americana no período, ele atuou como o protagonista Tim Taylor e também foi um dos diretores. </p>

    A fama veio para Tim Allen nos anos 1990, com a sitcom “Home Improvement”, da ABC. Na série, um dos maiores sucessos da TV americana no período, ele atuou como o protagonista Tim Taylor e também foi um dos diretores.

    Foto: Reprodução/Prime Video
  • <p>“Home Improvement” teve oito temporadas – entre 1991 e 1999 – e rendeu a Tim Allen o Globo de Ouro de 1995 na categoria Melhor Ator em Série de TV – Comédia ou Musical. </p>

    “Home Improvement” teve oito temporadas – entre 1991 e 1999 – e rendeu a Tim Allen o Globo de Ouro de 1995 na categoria Melhor Ator em Série de TV – Comédia ou Musical.

    Foto: Reprodução do X @ofctimallen
  • <p>Na mesma Ã©poca, o ator destacou-se no cinema com o filme â??Meu Papai Ã© Noelâ? , da Walt Disney Pictures. Em 2002, ele voltou ao papel nas sequÃªncias – â??Meu Papai Ã© Noel 2â?, e em â??Meu Papai Ã© Noel 3â?. </p>

    Na mesma Ã©poca, o ator destacou-se no cinema com o filme â??Meu Papai Ã© Noelâ? , da Walt Disney Pictures. Em 2002, ele voltou ao papel nas sequÃªncias – â??Meu Papai Ã© Noel 2â?, e em â??Meu Papai Ã© Noel 3â?.

    Foto: - DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Em 1994, ele ainda lançou o livro autobiográfico que liderou a lista de mais vendidos do jornal “The New York Times”. </p>

    Em 1994, ele ainda lançou o livro autobiográfico que liderou a lista de mais vendidos do jornal “The New York Times”.

    Foto: Reprodução do Instagram @unofficial_timallen
  • <p>Em 1995, Allen deu voz ao personagem Buzz Lightyear em “Toy Story”, animação blockbuster da Disney/Pixar. </p>

    Em 1995, Allen deu voz ao personagem Buzz Lightyear em “Toy Story”, animação blockbuster da Disney/Pixar.

    Foto: Reprodução do Instagram @unofficial_timallen
  • <p>Tim Allen voltou a dublar o famoso personagem nos três filmes seguintes da franquia – “Toy Story 2” (1999), “Toy Story 3” (2010) e “Toy Story 4” (2019). E estará no quinto filme, noa cinemas em 2026.</p>

    Tim Allen voltou a dublar o famoso personagem nos três filmes seguintes da franquia – “Toy Story 2” (1999), “Toy Story 3” (2010) e “Toy Story 4” (2019). E estará no quinto filme, noa cinemas em 2026.

     Foto: Divulgação
  • <p>“Se eles não tivessem criado um roteiro brilhante, eles não teriam feito isso, e não teriam me chamado nem ao Tom. É realmente inteligente”, afirmou Allen em entrevista a respeito de “Toy Story 5”, referindo-se a Tom Hanks, que dá voz ao xerife Woody na animação.</p>

    “Se eles não tivessem criado um roteiro brilhante, eles não teriam feito isso, e não teriam me chamado nem ao Tom. É realmente inteligente”, afirmou Allen em entrevista a respeito de “Toy Story 5”, referindo-se a Tom Hanks, que dá voz ao xerife Woody na animação.

     Foto: Reprodução do Instagram @unofficial_timallen
  • <p>Tim Allen estrelou diversos outros filmes em sua carreira, como “Heróis Fora de Órbita” (1999), “Soltando os Cachorros” (2006) e “Enlouquecendo com a Liberdade” (2010).</p>

    Tim Allen estrelou diversos outros filmes em sua carreira, como “Heróis Fora de Órbita” (1999), “Soltando os Cachorros” (2006) e “Enlouquecendo com a Liberdade” (2010).

     Foto: Divulgação
  • <p>Outra habilidade de Allen é na narração de comerciais, tendo participado de campanhas de veículos e da Sopa Campbell. </p>

    Outra habilidade de Allen é na narração de comerciais, tendo participado de campanhas de veículos e da Sopa Campbell.

    Foto: celebrity post - Flickr
  • <p>Entre 2011 e 2017, Tim Allen voltou a protagonizar uma sitcom da ABC, “Last Man Standing”, da qual também foi produtor executivo. </p>

    Entre 2011 e 2017, Tim Allen voltou a protagonizar uma sitcom da ABC, “Last Man Standing”, da qual também foi produtor executivo.

    Foto: - Divulgação
  • <p>Em 2004, o comediante ganhou uma estrela na cobiçada Calçada da Fama de Hollywood por suas contribuições à indústria cinematográfica.</p>

    Em 2004, o comediante ganhou uma estrela na cobiçada Calçada da Fama de Hollywood por suas contribuições à indústria cinematográfica.

     Foto: Divulgação/ Hollywood Walk of Fame
  • <p>Uma curiosidade da vida pessoal de Allen é que o ator nutre enorme paixão por carros, ostentando uma coleção, com modelos raros dos anos 40, 50 e 60 em seu acervo. </p>

    Uma curiosidade da vida pessoal de Allen é que o ator nutre enorme paixão por carros, ostentando uma coleção, com modelos raros dos anos 40, 50 e 60 em seu acervo.

    Foto: Reprodução do X @ofctimallen
  • <p>Tim Allen foi casado entre 1984 e 1999 com Laura Deibel, com quem teve a filha Katherine. Em 2006, ele firmou casamento com a atriz Jane Hajduk, mãe de sua filha Elizabeth, nascida em 2009. </p>

    Tim Allen foi casado entre 1984 e 1999 com Laura Deibel, com quem teve a filha Katherine. Em 2006, ele firmou casamento com a atriz Jane Hajduk, mãe de sua filha Elizabeth, nascida em 2009.

    Foto: Reprodução do X @ofctimallen
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay