Anitta xinga fã: 'Você é burro, menino?'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta perdeu a paciência com um seguidor nas redes sociais, que queria saber o motivo da ausência de Shakira no clipe de "Choka Choka", sua nova música em parceria com a colombiana.

Visivelmente incomodada por ter de explicar mais uma vez que a participação de Shakira no clipe não foi possível, a brasileira xingou o fã.

"Mulher, o que custava fazer um clipe com a Shakira?", questionou o seguidor. "Você é burro, menino? Não é sobre custar, não. Eu mandei um áudio lá no canal. Você não escutou o áudio, não? Pois vai lá escutar que eu detesto me repetir. Eu vou ter que repetir tudo de novo? Eu tenho pavor", comentou ela, sobre um áudio num canal para fãs que explicava o motivo da ausência.

Na sequência, a cantora falou um pouco mais sobre o trabalho e as tentativas de convite à Shakira. "Como é que eu não iria querer, né? Infelizmente, ainda não tenho controle sobre o tempo. Tem coisa que, como ser humano, a gente ainda não consegue fazer, mas a gente está tentando. Se Deus quiser, vai rolar. Ainda bem que eu estou muito equilibrada. Quase saiu um desequilíbrio aqui", emendou.

Na última segunda (6/4), Anitta anunciou a música com a colombiana. "Choka Choka" vai integrar o próximo álbum da brasileira, "Equilibrivm", marcado para sair no dia 16 deste mês.

A canção marca uma parceria inédita e muito pedida pelos fãs de ambas. Embora Anitta já tenha participado de um videoclipe de Shakira, "Soltera", de 2024, essa é a primeira vez que elas cantam juntas em uma faixa gravada.

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O anúncio despertou especulações sobre uma possível participação de Anitta no megashow que Shakira fará na praia de Copacabana no mês que vem.