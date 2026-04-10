Pretinho da Serrinha e Péricles recebem convidados em shows em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Pretinho da Serrinha é testemunha de que o samba vive um momento de grande ebulição, atualmente, no Rio de Janeiro, “com rodas reunindo de mil a 2 mil pessoas em cada esquina”, conforme diz – um cenário bem diferente daquele do início dos anos 2000.



A programação dedicada ao gênero em Belo Horizonte neste fim de semana demonstra que, por aqui, o cenário talvez não seja muito diferente. Diversos eventos abrem espaço para o dito “mais brasileiro dos ritmos”, com artistas locais e convidados de fora.



A segunda edição do “Batuke do Pretinho” – que estreou na cidade em dezembro passado –, ocorre neste domingo (12/4), a partir de 14h, com uma grande roda no Mercado Distrital de Santa Tereza, comandada pelo cantor, compositor, instrumentista e produtor carioca.



Desde que o projeto estreou no Rio de Janeiro, em 2021, Pretinho abre o palco para a participação de um convidado especial, que nesta edição será Xande de Pilares. O anfitrião adianta que também há espaço para que artistas locais se juntem à roda.



No ano passado, quando Maria Rita se apresentou ao seu lado, Pretinho contou com a presença de algumas cantoras da cidade. “Acho importante fazer essa conexão, dividir com quem está chegando”, diz.



A roda tem duração média de três horas – na primeira, ele mostra sucessos de sua carreira e músicas de autores que o influenciaram, como Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Almir Guineto e Jorge Aragão, entre outros. Depois, chama Xande de Pilares, que fica à vontade para fazer o que quiser.



Espírito de liberdade

“Em princípio, ele faz uma participação de meia hora, mas eu sei que Xande é ‘fominha’, então pode ser que entre e não queira sair mais. A gente vai ver na hora. Somos amigos. Ele vai cantar os sucessos dele e o que mais quiser. Não tem contrato e não tem acordo”, diz. Pretinho destaca que o espírito do projeto sempre foi o da liberdade e da descontração.



“Vou sentindo o que está acontecendo na hora. O 'Batuke' nunca teve roteiro. Em um show, você precisa de um roteiro; na roda de samba, não. O negócio é sentir a energia da galera. Não dá para chegar com um negócio arrumadinho, amarradinho, porque, se na hora você vê que não está dando certo, como é que faz? Gosto de botar as pessoas para cantar, porque elas querem participar, querem se divertir, então convoco mesmo a participação, quero 100% do público, por isso não dá para ter roteiro”, ressalta.



Voltando ao atual momento do samba, Pretinho – que já recebeu no “Batuke” nomes como Caetano Veloso, Marisa Monte, Seu Jorge e Milton Nascimento – diz que o gênero tem, agora, uma sustentação orgânica. “Não depende mais da coisa do rádio ou de números na internet, apenas está aí, muito forte. O próprio 'Batuke' é um exemplo, porque virou um dos eventos mais concorridos do Rio de Janeiro”, afirma. A abertura desta segunda edição em Belo Horizonte está a cargo do grupo Ô Sorte.



“Vai dar samba”

Enquanto o “Batuke do Pretinho” ocupa o Distrital de Santa Tereza, o “Vai dar samba”, outro evento que abre alas para o gênero, ambiciona encher a área externa do Mineirinho com shows de Péricles, Vitinho e Thiago Soares, neste sábado (11/4), a partir de 15h.



Péricles vai mostrar um repertório que atravessa gerações, desde os clássicos da época do Exaltasamba, como “Melhor eu ir” e “Final de tarde”, até sucessos recentes da carreira solo, extraídos do projeto “Pagode do Pericão”.



“O repertório praticamente todo quem escolhe são os nossos fãs, as pessoas que vão aos shows, que contribuem muito nesse sentido de dar uma orientação sobre o que levar para o palco”, comenta o sambista.



“As músicas que mais agradam à galera são as que, com certeza, estão no roteiro do show. Escolhemos muito com base naquilo que emociona nossos fãs”, diz, acrescentando que se apresenta com regularidade em Belo Horizonte há mais de 15 anos e que é sempre recebido com muito carinho.



“VAI DAR SAMBA”

Com Péricles, Vitinho e Thiago Soares, neste sábado (11/4), a partir das 15h, na área externa do Mineirinho (av. Antônio Abrahão Caram, 1.000, São José). Ingressos com preços variando de R$ 75 a R$ 170 à venda pela Central de Eventos.



“BATUKE DO PRETINHO”

Com Pretinho da Serrinha convidando Xande de Pilares e abertura da banda Ô Sorte, neste domingo (12/4), a partir das 14h, no Mercado Distrital de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). Ingressos a R$ 230 (inteira), R$ 115 (meia) e R$ 135 (ingressos solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto fubá e sal, na portaria no dia do evento) à venda pela Ticket 360.



Outros shows neste fim de semana em BH

>>> LUIZ CALDAS

Conhecido como o “pai do axé”, Luiz Caldas faz show no formato voz e violão, neste sábado (11/4), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro).

Neste ano, ele celebra quatro décadas de lançamento de “Magia”, álbum seminal do que, posteriormente, convencionou-se chamar axé music. Ingressos para a plateia 2 a R$ 210 (inteira) e R$ 105 (meia) e plateia 3 a R$ 120 e R$ 60, à venda pela plataforma Sympla (os ingressos para a plateia 1 estão esgotados)



>>> GABIROBA NA PRAÇA

O Gabiroba Butiquim comemora seus 14 anos com uma festa na Praça Capela Nova (Av. Padre Vieira, 319, Minas Brasil), das 13h às 22h, neste sábado (11/4). O evento terá como ponto alto a apresentação de Tico Santta Cruz, vocalista e fundador da banda Detonautas Roque Clube.

A programação musical conta, ainda, com as participações das bandas Legião V, que revive a obra de Renato Russo, Eletricidade e Cash, ambas dedicadas ao rock. O bar servirá café da manhã e almoço ao longo do evento. Os ingressos gratuitos estão esgotados, mas os interessados podem adquirir, pela Sympla ou no próprio local, um copo, por R$ 7, que dá acesso ao evento.



>>> OOP E TÚLIO MOURÃO

A temporada 2026 da série Alma Mineira estreia com o encontro da Orquestra Ouro Preto e o músico Túlio Mourão, neste domingo (12/4), às 11h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro).

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O repertório percorre diferentes momentos da produção do músico convidado. Canções, temas instrumentais e trilhas de cinema compõem um mosaico que reflete a diversidade de sua obra, incluindo temas associados a filmes como “Moças de fino trato”, “O vestido” e “O viajante”. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no Sympla.