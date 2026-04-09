Luísa Sonza emplaca 13 músicas de uma vez no Top 200 do Spotify

'Brutal paraíso', lançado na terça-feira(7/4), bateu 1 milhão de streams em uma hora e dominou rankings, apesar de críticas à falta de coesão

Estado de Minas
09/04/2026 17:41

Luísa Sonza lança quinto álbum de estúdio
crédito: Pam Martins

Dois dias após lançar “Brutal paraíso”, Luísa Sonza já colhe os louros – e também as controvérsias – de seu quinto álbum. O disco emplacou 13 de suas 23 faixas entre as mais ouvidas do Spotify Brasil, ocupando mais da metade do ranking diário da plataforma.

Ao todo, 56,5% do álbum aparece no Top 200. O principal destaque é “Telefone”, atualmente na 49ª posição, após ter alcançado o 11º lugar nos primeiros dias de circulação. Na sequência, “Loira Gelada” surge como a segunda melhor estreia do projeto, chegando ao 63º lugar, com 278 mil reproduções nas primeiras 24 horas.

O desempenho expressivo não se limita ao Brasil. Em Portugal, “Telefone” e “Loira Gelada” também figuram entre as mais ouvidas, enquanto o álbum alcançou o top 5 da Apple Music. E o disco ainda aparece em rankings da Argentina, Irlanda e Paraguai.

Lançado na noite de terça-feira (7/4), “Brutal Paraíso” atingiu 1 milhão de streams no Spotify em apenas uma hora. Se os números impressionam, a recepção crítica é mais dividida. Apostando em um mosaico de estilos, que passa pela bossa nova, pop oitentista, funk, trap e reggaeton, o álbum reúne participações de Xamã e Young Miko.

No entanto, para parte da crítica, o excesso de ideias compromete a coesão do trabalho. A própria cantora reconheceu, em coletiva de imprensa, que priorizou a “entrega” artística durante o processo de criação.

