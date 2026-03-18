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Luísa Sonza lança 'Telefone' e inaugura a nova era de 'Brutal Paraíso'

Single chega com clipe e letra intensa; cantora inova com parceria no Google e um número de telefone exclusivo para os fãs interagirem

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/03/2026 13:43 - atualizado em 18/03/2026 13:46

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Luísa Sonza lança 'Telefone' e inaugura a nova era de Brutal Paraíso
Luísa Sonza em imagem de divulgação que reflete a intensidade e o tom provocante do novo single 'Telefone' crédito: Divulgação

Luísa Sonza lançou o single “Telefone” na terça-feira (17/3). A faixa chegou acompanhada de um clipe oficial e dá início a uma nova etapa da divulgação do seu álbum “Brutal Paraíso”, previsto para 7 de abril.

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Com uma letra intensa e provocativa, a música explora as contradições das relações contemporâneas, passando por temas como impulsividade, desejo e vulnerabilidade emocional. A canção antecipa o clima da nova fase criativa na carreira da cantora.

“Telefone” acumula mais de 200 mil visualizações no YouTube 15 horas após o lançamento.

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Ações de lançamento

A divulgação do álbum inclui uma série de ações especiais. Uma parceria com o Google transformou a busca pelo nome da artista em uma experiência interativa, gerando resultados expressivos de engajamento.

O nome de Luísa Sonza registrou o maior volume de buscas do último mês, atingindo um dos maiores picos do ano. A interação com a animação na plataforma ultrapassou 1,2 milhão, enquanto o tráfego da busca do Google para o canal da artista no YouTube aumentou mais de 130%.

Outra iniciativa foi a criação de um número de telefone exclusivo para os fãs. Ao ligar para 0800 010 2550, o público pode ouvir uma mensagem de voz gravada pela cantora e um trecho inédito de “Telefone”.

O álbum 'Brutal Paraíso'

Desenvolvido entre o Brasil e o exterior, “Brutal Paraíso” apresenta um universo sonoro que transita entre o pop contemporâneo, elementos de rock e referências brasileiras. O projeto tem como objetivo ampliar a identidade artística de Luísa Sonza e consolidar um novo capítulo em sua trajetória.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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