Coletivo Docilaré e Fabinho do Terreiro cantam grandes sambistas

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Neste fim de semana dominado pelo samba em Belo Horizonte, o coletivo Docilaré apresenta o “O samba delas também é nosso”, nesta sexta-feira (10/4), no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil, e Fabinho do Terreiro e Arlindinho comandam o Samba da Cidade, na Funarte, no sábado.



Acrônimo criado a partir dos nomes das integrantes do coletivo – Elzelina Doris, Cida Reis, Vivi Amaral e Raquel Seneias – ao mesmo tempo em que brinca com as notas musicais, o Docilaré propõe uma celebração de memória e resistência ao passear por clássicos de Dona Ivone Lara (1921-2018), Jovelina Pérola Negra (1944-1998), Leci Brandão e da sambista mineira Ana Eliza.



“Elas trazem para a música popular brasileira uma contribuição ímpar. Constroem um repertório musical a partir de um lugar de mulher negra, da periferia”, diz Cida Reis. “Por isso a gente não pode deixar de reverenciar nossos antepassados e perder de vista essas referências do passado”, acrescenta.



Resgatar a memória dos nomes que ajudaram a pavimentar o samba no Brasil e particularmente na capital mineira é a principal proposta do coletivo. Em janeiro passado, o Docilaré homenageou o belo-horizontino Nonato do Samba. A ideia agora é levar para os palcos o pioneirismo feminino no samba. Cada uma à sua maneira, Jovelina, Dona Ivone Lara, Leci Brandão e Ana Eliza enfrentaram um ambiente historicamente masculino e ajudaram a transformá-lo.



As obras delas refletem experiências e elementos da cultura afro-brasileira, contribuindo para a afirmação da identidade negra. Além disso, as quatro homenageadas tiveram, e ainda têm, compromisso com o coletivo. Seja na delicadeza de Dona Ivone Lara, na crueza de Jovelina, na militância de Leci, ou no aconchego de Ana Eliza, todas falam, de alguma forma, sobre comunidade e coletividade.



“O samba nasce coletivamente e se mantém, na sua grande maioria, coletivamente. Mesmo quando há o destaque de um cantor ou intérprete, ele não faz isso sozinho. É como diz o ditado: sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe”, comenta Cida.



"Samba da cidade"

Quem também traz a ideia de coletividade é Fabinho do Terreiro, que se apresenta na Funarte, neste sábado (11/4), ao lado de Arlindinho, filho de Arlindo Cruz (1958-2025). O sambista da Zona Leste de BH é figura conhecida do carnaval da cidade, considerado por muitos como o maior puxador de samba da capital mineira, pelo modo como entoa os sambas-enredo da Cidade Jardim. Na apresentação de amanhã, vai focar em clássicos de Arlindo Cruz e em canções de sua autoria.



“O samba abraça todo mundo”, ele diz. “Arlindo, por exemplo, era um grande parceiro. Depois que saiu do Fundo de Quintal, fez o primeiro show aqui em BH comigo, em 1993. Ficou lá em casa e a gente trocava muita ideia. O samba é isso, todo mundo é parceiro, não tem diferenciação”, afirma.



Fabinho já teve canções gravadas por nomes de peso. Entre eles, Zeca Pagodinho (que gravou “Desacerto”), Neguinho da Beija-Flor (“Malandro no meu lugar” e “O beijo”) e Agepê (“Sentimento verdadeiro”). O sambista, no entanto, nunca quis sair de Belo Horizonte. Sem se convencer da ideia de que seria preciso migrar para o Rio ou São Paulo para “dar certo”, repete que sua missão “é fazer a cidade acontecer”.



“O SAMBA DELAS TAMBÉM É NOSSO”

Tributo a Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão e Ana Eliza pelo Coletivo Docilaré, nesta sexta-feira (10/4), às 19h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos à venda por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na bilheteria do teatro ou pelo site cinetheatrobrasil.com.br. Informações: (31) 3201-5211.



“SAMBA DA CIDADE”

Shows de Arlindinho e Fabinho do Terreiro, neste sábado (11/4), a partir das 12h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos à venda por R$ 50 (segundo lote), no site do Sympla.

Confira outros shows neste fim de semana em BH

>>> FRED IZAK E GEORGE ISRAEL

Nesta sexta-feira (10/4), às 20h, o mineiro Fred Izak se apresenta na Casa Palma (Rua Monte Alegre, 225, Serra), ao lado do compositor e saxofonista George Israel, da banda Kid Abelha.

O show “Lírico” recebeu o nome do mais recente álbum de Izak, lançado em 2024. Ingressos a R$ 190, à venda no local e na plataforma Sympla. Mais informações: (31) 99165-8310. O valor inclui degustação de vinhos e tábua de frios.



>>> STUDIO ZERO NA MAIORIDADE



Para comemorar os 21 anos, a banda Studio Zero vai apresentar o show “Maioridade” neste sábado (11/4), às 19h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro).

No repertório, composições autorais e releituras de canções que influenciaram os músicos ao longo dos anos. Ingressos à venda por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), na bilheteria e pelo Sympla. Mais informações: (31) 3236-7400.



>>> “FLASHBACK: AS VOZES DO MUNDO”

Musical passeia por hits de Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, Bee Gees, ABBA e Prince. Neste sábado (11/4), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed BH-Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes).

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Ingressos à venda por R$ 180 (inteira / lote 1) e R$ 200 (inteira / lote 2), na bilheteria e no Sympla. Meia-entrada na forma da lei ou mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.