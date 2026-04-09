Esquenta do Tomorrowland Brasil abre vendas de ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tomorrowland Brasil, festival de música eletrônica com próxima edição em 2027, promove evento que antecipa a programação do próximo ano. Intitulada Portal do Amanhã by Bybi, a experiência acontece no feriado de 1º de maio, no parque Villa-Lobos.

A pré-venda de ingressos começa na segunda, 20 de abril, somente para portadores do cartão Bybit. Já a venda geral será na quarta, dia 22. Os horários ainda não foram divulgados pela organização. Na modalidade inteira, os ingressos saem por R$ 60 e podem ser adquiridos pelo site portaldoamanha.tomorrowlandbrasil.com.

O evento começa à tarde e reúne sets de artistas nacionais. Jackson e Unfazed tocam das 15h às 16h30 e Camila Jun e Malive, das 16h30 às 18h. Alok, embaixador do festival e dono de sucessos como "Hear me now" e "Never let me go", encerra a programação com apresentação das 18h às 19h45.

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Adiada após incêndio em estruturas do Tomorrowland na Bélgica, a versão brasileira volta ao parque Maeda, em Itu, no próximo ano. O festival acontece entre os dias 30 de abril e 2 de maio. Os preços das entradas ainda não foram divulgadas pela organização.

