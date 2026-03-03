Chuvas em MG: Alok doa 9 toneladas de suprimentos para vítimas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O DJ Alok anunciou que firmou uma força-tarefa para apoiar as vítimas dos temporais que atingiram cidades da Zona da Mata mineira na última semana. Em parceria com a CUFA, a Ação da Cidadania e a WAP, o artista destinou doações e equipamentos para auxiliar as famílias afetadas. Até o momento, por meio do Instituto Alok, foram doadas nove toneladas de suprimentos essenciais.

A carga, entregue à ONG Ação da Cidadania, inclui alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e materiais de primeira necessidade. Os donativos foram organizados após levantamento das demandas mais urgentes feito junto à Defesa Civil municipal e entidades locais.

As doações estão sendo direcionadas principalmente para bairros mais impactados em Juiz de Fora e Ubá, além de outras cidades da região. “A solidariedade é o que nos move e, nesses momentos, a gente procura contribuir com uma assistência que chegue de forma imediata às famílias que perderam tudo”, informou o DJ.

“A Ação da Cidadania está presente nas emergências que atingem Minas Gerais, especialmente em Juiz de Fora, Ubá e toda a região, distribuindo alimentos e apoio essencial à população. Queremos expressar nossa profunda gratidão ao Instituto Alok, um grande e histórico parceiro, que foi uma das primeiras organizações a contribuir, enviando uma carreta com mais de nove toneladas de alimentos, materiais de higiene e limpeza”, afirmou Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania.

Além da doação de mantimentos, o Instituto Alok firmou parceria com a CUFA e a WAP para enviar 25 lavadoras de alta pressão à região. Os equipamentos serão utilizados na limpeza de ruas, casas e prédios atingidos pela lama e pela água. Voluntários da CUFA receberão treinamento para operar as máquinas com segurança e agilidade.

“Nossa missão em Minas Gerais é ser o suporte que a população precisa para se reerguer. Com a parceria do Instituto Alok e da WAP, estamos unindo doação de suprimentos com ferramentas de trabalho”, destacou Marciele Delduque, presidente da CUFA Minas Gerais.

Paulo Sanford, CEO da WAP e da WAAW by Alok, reforçou que a iniciativa vai além da entrega dos equipamentos. “Estamos doando 25 lavadoras de alta pressão para agilizar a volta das famílias para casa, mas não paramos na entrega: nossa equipe também irá treinar cada voluntário para que o trabalho seja rápido e seguro”, disse.

Desde 23 de fevereiro, temporais atingem a Zona da Mata, causando um rastro de destruição e deixando 72 mortos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá.

Em Juiz de Fora, a Defesa Civil registrou 8.584 pessoas desabrigadas ou desalojadas e atendeu a 2.666 ocorrências relacionadas às chuvas. Já na cidade de Ubá, o número de desabrigados chega a 25, com outras 396 pessoas desalojadas.

