Linha do tempo mostra como chuvas deixaram 72 mortos na Zona da Mata (MG)

O temporal que atingiu a Zona da Mata, em Minas Gerais, desde o dia 23 de fevereiro deixou 72 mortos e um rastro de destruição em Juiz de Fora, Ubá e outras cidades da região. Até o momento, Juiz de Fora registra 8.584 pessoas desabrigadas ou desalojadas, e a Defesa Civil contabilizou 2.666 ocorrências relacionadas às chuvas. Deslizamentos de terra, alagamentos, desabamentos e milhares de desabrigados configuram uma das maiores tragédias climáticas da história recente de Minas.

Linha do tempo da tragédia

Domingo, 22 de fevereiro – Início do temporal à noite em Juiz de Fora

Ruas alagadas e carros ilhados.

Deslizamentos de terra em diversos bairros.

Ocorrências registradas pela Defesa Civil: 36 no total, sendo 14 deslizamentos de talude e 12 alagamentos.

Bairros mais afetados: Cidade Universitária (86,92 mm), Bairro Ipiranga (75,36 mm) e Bairro Cascatinha (62,49 mm).

Defesa Civil em alerta e monitoramento inicial das áreas de risco.

Segunda-feira, 23 de fevereiro – Primeira grande chuva na Zona da Mata

Início do temporal pouco antes das 18h em Juiz de Fora, intensificando-se à noite.

Volume extremo registrado: 150 mm em 6 horas.

Alagamentos severos em vias como Avenida Brasil (Centro) e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (Zona Norte).

Fechamento de pontos críticos: Mergulhão no Centro e Ponte Vermelha (Bairro Santa Teresinha).

Bairros mais afetados: Democrata, Vitorino Braga, Linhares, Santa Teresinha e Zona Norte.

Primeiros deslizamentos e desmoronamentos, soterrando casas e moradores; Prefeitura confirmou ocorrências graves em pelo menos 14 localidades.

Transbordamento do Rio Paraibuna em Juiz de Fora; em Ubá, Rio Ubá extravasou, com vídeos mostrando caixões e veículos arrastados.

Defesa Civil emitiu alerta severo; motoristas orientados a buscar rotas alternativas.

Suspensão de aulas na rede municipal e instituições estaduais, federais e privadas.

Trégua da chuva apenas por volta das 23h.

Terça-feira, 24 de fevereiro – Chuvas causam destruição na Zona da Mata

Juiz de Fora

Estado de calamidade pública decretado por 180 dias.

Equipes de resgate: 22 militares e 3 cães farejadores, reforço de 136 bombeiros (108 em Juiz de Fora e 28 em Ubá); equipes de Uberlândia e Uberaba a caminho.

Força Nacional do SUS enviada a Juiz de Fora, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Principais tragédias:

Bairro Paineiras (Centro): queda de barranco atingiu primeiro pavimento de prédio e duas casas; pelo menos 15 moradores presos, 2 soterrados.



Rua Francisco Gonzalo de Faria (Bairro JK): edificação desmoronou; cães farejadores atuaram no resgate.



Outros bairros afetados: Cerâmica, Esplanada, Três Moinhos, Santa Rita e Parque Burnier.



Morro do Imperador / Morro do Cristo: condomínio evacuado preventivamente devido a deslizamentos.

Transporte público suspenso; ruas e avenidas bloqueadas.

Escolas, creches e universidades suspenderam atividades; apenas serviços essenciais mantidos.

Defesa Civil enviou alerta extremo via celular; evacuação preventiva de cerca de 600 famílias.

Defesa Civil Estadual instalou posto de comando integrado; PM reforçou segurança; Polícia Civil reforçou identificação de vítimas.

Balanço parcial de vítimas: manhã, 16 mortos; tarde, 22 mortos e 45 desaparecidos; mais de 3 mil desabrigados.

Quase 100 pessoas resgatadas com vida; luto oficial de três dias em Juiz de Fora e em todo o estado.





Ubá

Temporal com 124,2 mm em 6 horas provocou o extravasamento do Ribeirão Ubá, inundando a Avenida Beira-Rio e pontes.

Desmoronamento de casas e prédios na Avenida Cristiano Roças, incluindo loja Minas Rio Varejo e concessionária de carros.

Vazamento de gás em uma das áreas atingidas.

Alagamentos em diversos bairros; enxurradas e obstrução de vias.

Serviços públicos suspensos: Farmácia Municipal, CEO, Policlínica Regional e EAP Central; atendimentos de hemodiálise mantidos.

Pontos de acolhimento: Escolas Marieta Miranda Couto e Lucy de Castro Cabral, Orlinda de Albuquerque Castro e Creche Heley.

Mortes confirmadas: 4.

Prefeito José Damato classifica o temporal como “a maior tragédia da história do município”.

Matias Barbosa

BR-040 interditada no km 813; BR-267 no km 97 devido a queda de barreiras.

Transbordamento do Rio Paraibuna invade o Centro; comércios e imóveis atingidos.

Prefeitura decreta estado de calamidade pública.

Áreas mais afetadas: Centro, Cedofeita, Nossa Senhora da Penha e Ponte do Arco.

Escolas Marieta Miranda Couto e Lucy de Castro Cabral funcionam como pontos de acolhimento.

Zona da Mata: 30 mortos (23 Juiz de Fora, 6 Ubá, 1 Matias Barbosa), 39 desaparecidos.

Quarta-feira, 25 de fevereiro

Bairro Parque Burnier em Juiz de Fora: 12 casas atingidas por deslizamento; 7 mortes confirmadas apenas no bairro.

Moradores ajudaram vizinhos soterrados; motoboy Alexandro Batista perdeu 7 a 10 familiares.

Outros bairros atingidos em Juiz de Fora: Esplanada, Paineiras, Vila Ideal, São Mateus e Grajaú.

Mortes, desaparecidos e desalojados: 34 mortos, 400 desalojados e 3.000 desabrigados, 25 desaparecidos até a tarde.

Nove frentes de busca em Juiz de Fora: 62 bombeiros em Juiz de Fora, 49 em Ubá e, 14 em Matias Barbosa.

Defesa Civil emite alerta severo de risco geológico; seis alertas extremos sobre chuvas e desabamentos.

Chuvas históricas: 113 mm entre 16h e 22h; acumulado mensal: 733 mm, 4,3 vezes a média histórica.

Quinta-feira, 26 de fevereiro

Chuva intensa continua, agravando o cenário crítico.

Novos deslizamentos em Juiz de Fora: na Rua Professor Clóvis Jaguaribe (Bairro Bom Pastor) e Bairro Jardim Natal oito casas desabaram, carros foram arrastados.

BR-040 interditada na cidade de Ewbank da Câmara, km 757; congestionamento superior a 3 km.

30 funcionários da Demlurb e 10 caminhões do Exército, acompanhados de 100 militares, auxiliam na limpeza e resgate.

Buscas por sobreviventes continuam; cães farejadores reforçam localização de vítimas.

Solidariedade: CeasaMinas envia 20 toneladas de alimentos; Arquidiocese de BH lança campanha “Ação Solidária”; voluntários do Movimento Legendários mobilizados.

Mortes: 62 confirmadas (56 em Juiz de Fora, 6 em Ubá).

Governador Romeu Zema anuncia participação de detentos na limpeza das ruas de Ubá.

Protestos em Ubá contra gravação de vídeo do deputado Nikolas Ferreira em área inundada.





Sexta-feira, 27 de fevereiro – Resgates intensificados

Quarto dia de buscas em Juiz de Fora; cães farejadores localizam pessoas soterradas, principalmente no Bairro Paineiras.

CBMMG registra 58 mortos, 3 desaparecidos e 4 pessoas que morreram após resgate. Entre os desaparecidos, menino de 9 anos.

Voluntários, bombeiros e militares do Exército atuam dia e noite.

Solidariedade: Fecomércio MG e Sesc Mesa Brasil enviam itens de primeira necessidade e cestas básicas; Movimento Legendários mobiliza 50 voluntários, previsão de 200 até o fim de semana.

Resgate de animais: pelo menos 35 animais resgatados pelo Grupo de Resposta a Animais em Desastres

Sábado, 28 de fevereiro

Trégua nas chuvas

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata desde segunda-feira (23/2) deram uma pausa neste sábado.



As precipitações se concentraram nas regiões norte e leste de Minas Gerais.



Segundo o Inmet, o centro de baixa pressão se afasta do litoral da Região Sudeste, deslocando áreas de instabilidade para o Norte do estado, em direção à Bahia.

Manhã – localização de vítima em Juiz de Fora

Corpo de Bombeiros encontrou um homem de 48 anos às 10h07 no bairro Linhares.



Ele estava sob os escombros após o desabamento de três casas na região.



Restava apenas uma pessoa desaparecida na cidade: o menino Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos, no bairro Paineiras.



Equipes concentraram esforços nas buscas pela criança.

Visita presidencial em Ubá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Minas Gerais para acompanhar os municípios atingidos pelas chuvas.



Pela manhã, esteve em Ubá, onde seis pessoas morreram e duas permaneciam desaparecidas.



Lula e a primeira-dama Janja Silva percorreram bairros devastados, conversaram com moradores sobre perdas de casas e bens.



Durante a visita, parte do público hostilizou o presidente com gritos de “ladrão” e “ex-presidiário”.

Anúncios do Governo de Minas

O Governo de Minas anunciou a liberação de R$ 200 milhões em linhas de crédito emergenciais para micro, pequenas, médias e grandes empresas, cooperativas e empreendimentos do agronegócio em municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública.





Tarde – gabinete de crise e recursos em Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, o governo federal anunciou a criação de um gabinete de crise interministerial, que funcionará na sede da prefeitura para coordenar ações emergenciais.





Mais de R$ 16 milhões foram liberados para apoio imediato à região.





Equipes da Força Nacional do SUS e do Departamento de Emergências em Saúde Pública atuam desde o início da crise.





Foi anunciado reforço na vacinação contra hepatite A, hepatite B e tétano, doenças associadas ao contato com água contaminada.





Lula afirmou que o governo ajudará na reconstrução das cidades, apoiará pequenos empresários com crédito, recuperará danos na saúde e educação e garantirá moradia às famílias afetadas. “Vamos dar casa para as pessoas que perderam suas moradias”, declarou.



