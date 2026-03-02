Governo de MG diz que situação na Barragem de Porteirinha está controlada

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Barragem de Lages, em Porteirinha (MG), no Norte do estado, sofreu rompimento parcial depois do extravasamento do reservatório provocado pelo grande volume de chuvas nos últimos dias. Apesar do risco de colapso, a Defesa Civil estadual informou, na manhã desta segunda-feira (2/3), que a situação está controlada.

Em nota, o governo de Minas afirmou que acompanha o caso de forma permanente para garantir a segurança da população. Segundo o comunicado, famílias que vivem em áreas potencialmente afetadas foram previamente avisadas e retiradas para locais seguros.

Atuam de forma integrada equipes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Meio Ambiente, do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Gerência de Segurança de Barragens do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

Os trabalhos incluem monitoramento contínuo da estrutura, mapeamento de pontos críticos e avaliação técnica das condições de estabilidade. O governo informou que permanece em alerta e que todas as medidas preventivas seguem em execução, com prioridade para a proteção das comunidades e a mitigação de impactos ambientais.

Estrutura em risco

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu, nesse domingo (1º/3), a situação de emergência no município. O prefeito de Porteirinha, Silvanei Batista, afirmou que ainda existe risco de rompimento total e pediu apoio dos governos federal e estadual para evitar o colapso da estrutura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento parcial ocorreu na manhã de domingo (1º/3), próximo ao vertedouro. De acordo com o capitão Franklin Xavier, a estrutura apresenta danos no sangradouro e erosões no talude.

Abaixo da barragem vivem cerca de 40 famílias, mais de 100 pessoas, que foram orientadas a deixar as áreas de risco devido à possibilidade de rompimento total.

Alerta máximo

Na manhã de domingo, a Prefeitura de Porteirinha emitiu alerta máximo para moradores de comunidades rurais situadas abaixo da barragem do Rio Lajes, na zona rural do município.

As comunidades afetadas incluem Lajes, Barreiro, Rio Pequeno, Barroca, Mocambo dos Bois, Biquinha, Pedra Ladeira e Olhos d’Água de Cima.

Segundo a prefeitura, não houve vítimas até o momento. A situação segue sendo monitorada pelas autoridades.