Rompimento parcial: bombeiros detalham danos na barragem de Porteirinha

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) detalhou os danos na barragem do Rio Lajes, na zona rural de Porteirinha (MG), no Norte do estado, que teve rompimento parcial na manhã deste domingo (1°/3).

Segundo o capitão Franklin Xavier, é possível observar que o vertedouro foi danificado, além do talude apresentar algumas erosões.

Ele destaca que, abaixo da estrutura, vivem cerca de 40 famílias ou mais de 100 pessoas, que foram devidamente orientadas a procurar um local seguro, já que há possibilidade de rompimento total da barragem.

O militar informou ainda que foi estabelecido um sistema de comando de operações para a melhor gestão da situação. O CBMMG atua em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais e a Defesa Civil do município de Porteirinha. Equipes do pelotão especializado de Montes Claros e de Janaúba, também no Norte de Minas, foram deslocadas para atender a ocorrência no local.





Alerta máximo

A Prefeitura de Porteirinha emitiu, na manhã deste domingo (1º/3), um aviso de “alerta máximo” para que moradores de comunidades rurais em situação de risco, abaixo da barragem do Rio Lajes, procurem se deslocar para locais seguros, tendo em vista o risco de rompimento total do barramento, devido às fortes chuvas registradas na região.

O alerta para a evacuação das áreas baixas na região foi emitido depois que, por volta das 8h deste domingo, houve o rompimento parcial da estrutura da barragem – próximo ao sangradouro. De acordo com a Prefeitura de Porteirinha, por meio de sua assessoria de imprensa, não houve vítimas.

As comunidades atingidas abaixo da barragem são: Lajes, Barreiro, Rio Pequeno, Barroca, Mocambo dos Bois, Biquinha, Pedra Ladeira e Olhos d'Água de Cima.