Chuvas alagam ruas de Mato Verde, no Norte de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na medida em que os dias voltam a ser menos chuvosos na Zona da Mata, outras regiões de Minas Gerais enfrentam fortes chuvas. Os temporais avançam para o Norte do estado, onde alguns estragos são contabilizados no fim de semana. Neste domingo (1°/3), o Rio Viamão, em Mato Verde (MG), transbordou e alagou vias.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a água que transbordou do rio atingiu a comunidade ribeirinha. Em algumas casas, a água chegou a um metro de altura.

A Brigada Municipal de Mato Verde, junto do Corpo de Bombeiros de Janaúba, na mesma região, Defesa Civil e Assistência Social do município retiraram as famílias afetadas. Pessoas mais vulneráveis foram priorizadas.

Cerca de 25 famílias foram retiradas em segurança e encaminhadas para abrigo provisório no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Eliene Alves da Silva, onde receberam o devido suporte.

O nível do Rio Viamão se estabilizou e é monitorado pelo município.

Alerta

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Mato Verde e outras 36 cidades do Norte de Minas e do Jequitinhonha estão sob alerta vermelho para grande acumulado de chuva até o fim desta segunda-feira (2/3).

Chuva alaga ruas de Mato Verde, no Norte de Minas Gerais, neste domingo (1/3) CBMMG/Divulgação

O aviso, de grande perigo, indica chuva superior a 60 milímetros (mm) por hora ou acima de 100mm por dia nesses locais. Há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 60mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 60 litros de água.

A orientação do Inmet é que os moradores desses municípios mantenham aparelhos elétricos e o quadro geral de energia desligados em casa, além de observar alteração nas encostas.

É imprescindível que a população permaneça em local abrigado e, em caso de inundação, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Mais informações de proteção podem ser obtidas pela Defesa Civil (telefone 199) e pelo Corpo de Bombeiros (telefone 193).

