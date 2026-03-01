Aulas em escolas municipais e creches de Juiz de Fora serão retomadas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Quase uma semana depois de suspender as aulas em escolas municipais em decorrência da tragédia causada pela chuva, a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que o retorno das atividades ocorrerá no dia 9 de março.

De acordo com o Executivo municipal, o funcionamento das creches também será retomado no mesmo dia.

As escolas na cidade tornaram-se pontos de acolhimento e abrigo para pessoas que perderam as casas e bens materiais em meio a tragédia na última semana. As aulas foram suspensas na terça-feira (24/2).

Em nota, a prefeitura afirmou que as equipes escolares estão mobilizadas em apoio aos abrigos instalados na cidade, “contribuindo com solidariedade e organização em um período que exige união de toda a comunidade”.

“A Secretaria de Educação já organiza, com responsabilidade e atenção, todos os detalhes para garantir uma retomada segura e acolhedora para estudantes, profissionais da educação e famílias”, diz o comunicado.

Ainda de acordo com a prefeitura, a situação continua sendo monitorada e a comunidade escolar será informada sobre qualquer atualização.

