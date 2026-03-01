Assine
RETOMADA

Aulas em escolas municipais e creches de Juiz de Fora serão retomadas

Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que a retomada das atividades será feita a partir do dia 9 de março

Melissa Souza
01/03/2026 16:18

O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, deixou ao menos três mortos
Juiz de Fora soma 65 mortes em decorrência da tragédia causada pelas chuvas crédito: Mateus Parreiras/EM/DA Press

Quase uma semana depois de suspender as aulas em escolas municipais em decorrência da tragédia causada pela chuva, a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que o retorno das atividades ocorrerá no dia 9 de março.

De acordo com o Executivo municipal, o funcionamento das creches também será retomado no mesmo dia.

As escolas na cidade tornaram-se pontos de acolhimento e abrigo para pessoas que perderam as casas e bens materiais em meio a tragédia na última semana. As aulas foram suspensas na terça-feira (24/2).

Em nota, a prefeitura afirmou que as equipes escolares estão mobilizadas em apoio aos abrigos instalados na cidade, “contribuindo com solidariedade e organização em um período que exige união de toda a comunidade”.

“A Secretaria de Educação já organiza, com responsabilidade e atenção, todos os detalhes para garantir uma retomada segura e acolhedora para estudantes, profissionais da educação e famílias”, diz o comunicado.

Ainda de acordo com a prefeitura, a situação continua sendo monitorada e a comunidade escolar será informada sobre qualquer atualização.

