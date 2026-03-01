Barragem rompe parcialmente em Porteirinha e prefeitura alerta população

A Prefeitura de Porteirinha, no Norte de Minas, emitiu, na manhã deste domingo (1/3), um aviso de “alerta máximo” para que moradores de comunidades rurais em situação de risco, abaixo da barragem do Rio Lajes, na zona rural do município, procurem se deslocar para locais seguros, tendo em vista o risco de rompimento total do barramento, devido às fortes chuvas registradas na região.

O “alerta máximo" para a evacuação das áreas baixas na região foi emitido depois que, por volta das 8h deste domingo, houve o rompimento parcial da estrutura da barragem – próximo ao sangradouro. Imediatamente, equipes da Defesa Civil municipal, prefeitura, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Meio Ambiente deslocaram para o local, a fim de monitorar a situação e socorrer os atingidos.

De acordo com Adão Custódio, assessor do gabinete da prefeitura de Porteirinha, que se encontra na região da barragem das Lajes, não houve vítimas. No entanto, cerca de 100 famílias de comunidades próximas estão ilhadas devido ao impedimento de atravessar pontes e passagens molhadas e danos nas estradas vicinais. Os moradores contabilizam perdas de lavouras e pequenos animais – como porcos, que foram levados pela força d'água após o rompimento parcial da barragem.

O servidor da Prefeitura de Porteirinha disse que não houve desabrigados. Moradores de terrenos próximos do Rio da Lajes, abaixo da barragem parcialmente rompida buscaram refúgio nas casas de parentes em locais mais altos. Ele afirmou, no entanto, que não tem levantamento sobre a quantidade de moradores que tiveram de deixar suas residências temporariamente.

Segundo Custódio, as comunidades atingidas abaixo da barragem são: Lajes, Barreiro, Rio Pequeno, Barroca, Mocambo dos Bois, Biquinha, Pedra Ladeira e Olhos d'Água de Cima.

“Pedimos que a população mantenha a calma. Fiquem atentos às orientações oficiais . Se estiver em área de risco, procure um local seguro imediatamente”, diz o alerta da Prefeitura de Porteirinha, divulgado por meio de suas redes sociais.

Risco de interrupção de trânsito em ponte na MG-122

O Rio das Lajes cai no Rio Serra Branca, que teve o volume muito aumentado por causa das chuvas intensas na região e devido ao rompimento parcial da Barragem das Lajes.

Está sendo feito o monitoramento no trânsito na ponte da MG-122 sobre o Rio Serra Branca, entre as cidades de Porteirinha e Mato Verde, perto do distrito de Serra Branca. Há o risco de interrupção do trânsito na ponte por causa do aumento do volume do Rio Serra Branca, que deságua no Rio Verde Grande, da Bacia do Rio São Francisco. A MG-122 liga o Norte de Minas ao estado da Bahia, passando por Espinosa.

Juntamente com cidades do Vale do Jequitinhonha e do Noroeste do estado, municípios do Norte de Minas estão em risco, podendo ter tempestades acima de 100 milímetros por dia, entre este domingo (1/3) e terça-feira (3/3), conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).