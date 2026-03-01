Assine
TRAGÉDIA

Vítima das chuvas em Ubá foi reconhecida pela tatuagem

Homem teve a sétima morte contabilizada na cidade. Uma pessoa segue desaparecida e as buscas dos bombeiros continuam

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
01/03/2026 10:28

Período seco na Zona da Mata ajuda na remoção de escombros, abertura de vias bloqueadas e reconstrução em locais castigados como Ubá (foto)
Período seco na Zona da Mata ajuda na remoção de escombros, abertura de vias bloqueadas e reconstrução em locais castigados como Ubá (foto) crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

O corpo do homem de 39 anos que estava desaparecido em Ubá (MG), na Zona da Mata, foi reconhecido por uma tatuagem. É o que contou o comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros (3º COB), Coronel Joselito Oliveira de Paula, em coletiva de imprensa, neste domingo (28/2).

O homem foi a sétima morte em decorrência das chuvas na cidade, que segue com uma pessoa desaparecida. Na mesma noite, o corpo do menino Pietro Cesar Teodoro Freitas, de 9 anos, foi localizado em Juiz de Fora, onde as buscas foram encerradas.

Ao todo, as cidades contabilizam 72 mortes – com idades entre 2 e 79 anos –, sendo 65 somente em Juiz de Fora, onde 51 vítimas foram resgatadas com vida. Outras 145 foram resgatadas no mesmo estado em Ubá.

Segundo o comandante do 3º COB, o corpo foi encontrado por um morador da cidade, que acionou a Polícia Militar. “A guarnição conseguiu encontrar um amigo da vítima, que conseguiu reconhecê-lo, identificando até uma tatuagem”, afirmou.

As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Túlio Santos/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Túlio Santos/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Túlio Santos/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Túlio Santos/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Túlio Santos/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Túlio Santos/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Túlio Santos/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Mateus Parreiras/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama -Túlio Santos/EM/DA Press
As chuvas também causaram queda de barreiras nas estradas -Mateus Parreiras/EM/DA Press
As chuvas também causaram queda de barreiras nas estradas -Mateus Parreiras/EM/DA Press
O coronel ainda afirmou que o corpo foi localizado a uma distância de seis quilômetros em linha reta de onde desapareceu, mas a uma distância de nove quilômetros ao considerar o percurso da água na enxurrada.

“A informação está sendo usada agora nas buscas que já se iniciaram na madrugada de hoje (1º) como referência para encontrar essa vítima pendente em Ubá”, explicou.

Desde a última segunda-feira (23), a Defesa Civil de Juiz de Fora registrou mais 2.666 ocorrências em decorrência da chuva que atinge o município. Conforme o último balanço da prefeitura municipal, mais de 8.584 pessoas estão desalojadas e desabrigadas. Em Ubá, o número de desabrigados chega a 25, com 396 desalojados, segundo o Corpo de Bombeiros.

